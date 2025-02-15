MİT, 1935 Tarihli Bir Belge ile Casusluk Şüphesi Bulunan İngiliz Kadın Gazeteci ile İlgili Belge Açıkladı
MİT, 1935 Tarihli Bir Belge ile Casusluk Şüphesi Bulunan İngiliz Kadın Gazeteci ile İlgili Belge Açıkladı
Daha önce İngiliz istihbarat kayıtlarında Milli Mücadele'deki Atatürk, İnönü ve Fevzi Çakmak'la ilgili belgeleri ortaya çıkmıştı. Orada Milli Mücadele'nin kahramanlarına İngiliz isimlerinin verildiği görülmüştü. Bugün de MİT'ten tarihi bir belge ortaya çıktı. Belgede Atatürk'ün İngiliz kadın bir gazeteci ile ilgili şüphesi üzerine yapılan tahkikat yer alıyor. Atatürk'ün röportajı reddettiği düşünülüyor.
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İngiliz istihbarat belgelerinde Atatürk hakkındaki bilgilerden sonra bugün de MİT, Atatürk ve İngiliz bir kadın gazeteci hakkında belge yayınladı.
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Bu belge, Atatürk’ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin yapılan araştırmanın sonucunu bildiren ve İstanbul Büro Amirliği tarafından hazırlanan istihbarat raporuydu.
31 Mayıs 1935 tarihli raporda kadın gazetecinin araştırıldığı ve hakkında edinilen bilgilerin detaylarından bahsediliyor:
Söz konusu gazeteci Ellison'ın 1922 yılında Atatürk ile röportaj yaptığı görülüyor. Ancak 1935 yılına ait bir röportaja rastlanmaması Ellison’ın casusluk şüphesiyle Atatürk tarafından reddedildiğini düşündürüyor.
Osmanlı ve Türkiye’ye büyük ilgi duyan Ellison, 1922'deki bu röportaj haricinde 1908 Devrimi’nden itibaren bölgeyi takip etti ve Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. Gözlemlerini “An English Woman in Angora” (1923) ve “Turkey Today” (1928) adlı kitaplarında anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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