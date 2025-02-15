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MİT, 1935 Tarihli Bir Belge ile Casusluk Şüphesi Bulunan İngiliz Kadın Gazeteci ile İlgili Belge Açıkladı

MİT, 1935 Tarihli Bir Belge ile Casusluk Şüphesi Bulunan İngiliz Kadın Gazeteci ile İlgili Belge Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2025 - 18:54 Son Güncelleme: 15.02.2025 - 19:06

Daha önce İngiliz istihbarat kayıtlarında Milli Mücadele'deki Atatürk, İnönü ve Fevzi Çakmak'la ilgili belgeleri ortaya çıkmıştı. Orada Milli Mücadele'nin kahramanlarına İngiliz isimlerinin verildiği görülmüştü. Bugün de MİT'ten tarihi bir belge ortaya çıktı. Belgede Atatürk'ün İngiliz kadın bir gazeteci ile ilgili şüphesi üzerine yapılan tahkikat yer alıyor. Atatürk'ün röportajı reddettiği düşünülüyor.

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İngiliz istihbarat belgelerinde Atatürk hakkındaki bilgilerden sonra bugün de MİT, Atatürk ve İngiliz bir kadın gazeteci hakkında belge yayınladı.

İngiliz istihbarat belgelerinde Atatürk hakkındaki bilgilerden sonra bugün de MİT, Atatürk ve İngiliz bir kadın gazeteci hakkında belge yayınladı.

Bu belge, Atatürk’ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin yapılan araştırmanın sonucunu bildiren ve İstanbul Büro Amirliği tarafından hazırlanan istihbarat raporuydu.

Bu belge, Atatürk’ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin yapılan araştırmanın sonucunu bildiren ve İstanbul Büro Amirliği tarafından hazırlanan istihbarat raporuydu.

31 Mayıs 1935 tarihli raporda kadın gazetecinin araştırıldığı ve hakkında edinilen bilgilerin detaylarından bahsediliyor:

31 Mayıs 1935 tarihli raporda kadın gazetecinin araştırıldığı ve hakkında edinilen bilgilerin detaylarından bahsediliyor:

'Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklanılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00'de verebildim. Bay Kılıç Ali'nin cevabı şöyle oldu, 'Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar' dediler.

Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kafi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim.'

Söz konusu gazeteci Ellison'ın 1922 yılında Atatürk ile röportaj yaptığı görülüyor. Ancak 1935 yılına ait bir röportaja rastlanmaması Ellison’ın casusluk şüphesiyle Atatürk tarafından reddedildiğini düşündürüyor.

Söz konusu gazeteci Ellison'ın 1922 yılında Atatürk ile röportaj yaptığı görülüyor. Ancak 1935 yılına ait bir röportaja rastlanmaması Ellison’ın casusluk şüphesiyle Atatürk tarafından reddedildiğini düşündürüyor.

Osmanlı ve Türkiye’ye büyük ilgi duyan Ellison, 1922'deki bu röportaj haricinde 1908 Devrimi’nden itibaren bölgeyi takip etti ve Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. Gözlemlerini “An English Woman in Angora” (1923) ve “Turkey Today” (1928) adlı kitaplarında anlattı.

Osmanlı ve Türkiye’ye büyük ilgi duyan Ellison, 1922'deki bu röportaj haricinde 1908 Devrimi’nden itibaren bölgeyi takip etti ve Kurtuluş Savaşı’nı destekledi. Gözlemlerini “An English Woman in Angora” (1923) ve “Turkey Today” (1928) adlı kitaplarında anlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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