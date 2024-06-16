Aşk-ı Memnu, Ezel, Leyla ile Mecnun: Mutlu Sonla Bitmesini İstediğimiz Diziler İçin Yapay Zeka Harekete Geçti!
Aşk-ı Memnu, Ezel, Leyla ile Mecnun: Mutlu Sonla Bitmesini İstediğimiz Diziler İçin Yapay Zeka Harekete Geçti!
Ekranlara damga vuran her dizinin mutlu sonla bitmediğine çok kez şahit olmuştuk. '@yapayzekacann' adlı bir hesap yapay zekayı kullanarak Aşk-ı Memnu, Leyla ile Mecnun, Ezel gibi dizilere mutlu sonu getirdi. Hadi gelin ortaya çıkan kareleri beraber görelim...
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Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka ülkemizde de epey popüler hale gelmiş durumda. Bu alana ilgili olanlar bazen öyle işler ortaya çıkarıyor ki, paylaşılan görsellerin gerçek mi yoksa değil mi olduğunu ayırt etmek bile güç oluyor.
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Aynı zamanda yapay zekayı kullanarak hiçbir zaman gerçek olmamış senaryolar da üretebiliyoruz. Tabii konu böyle olunca ülkemizde en çok diziler ve filmler odak noktasına alınıyor.
Ayıla bayıla izlediğimiz dizi karakterlerinin aşkları finalde mutlu sonla bitmeyince hepimizin içinde bir ukde kalıyor tabii...🙈
Türk dizi ve filmlerinde yer almış, hafızalarımıza kazınmış ama mutlu sona kavuşamamış çiftler için yapay zeka devreye girdi.
Instagram'da "@yapayzekacann" adlı bir hesap "Ah keşke bir mutlu olsalardı..." dediğimiz çiftlerin aşklarını mutlu sona kavuşturup kocaman bir aile haline getirdi.
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İlk olarak namı ülke sınırlarını aşan Leyla ile Mecnun dizisindeki Leyla ve Mecnun'un ailesi...
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