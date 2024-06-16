Aşk-ı Memnu, Ezel, Leyla ile Mecnun: Mutlu Sonla Bitmesini İstediğimiz Diziler İçin Yapay Zeka Harekete Geçti!

Ekranlara damga vuran her dizinin mutlu sonla bitmediğine çok kez şahit olmuştuk. '@yapayzekacann' adlı bir hesap yapay zekayı kullanarak Aşk-ı Memnu, Leyla ile Mecnun, Ezel gibi dizilere mutlu sonu getirdi. Hadi gelin ortaya çıkan kareleri beraber görelim...