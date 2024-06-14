Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Sigortalattığı Servet Değerindeki Çantalarını Koruma Şeklini Duymanız Gerek!

Son dönemlerde yetişkin içerik sitesiyle yaptığı anlaşma ve ortaya çıkan fotoğraflarla gündem olan Wanda Nara bu sefer de evindeki servet değerindeki çantalarını koruma şekliyle çenemizi yordu. Lüks çantalardan oluşan koleksiyonunu sağlam şekilde koruyan Wanda Nara'nın yöntemleri sizlere merkez bankasını anımsatacak.