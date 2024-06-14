Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Sigortalattığı Servet Değerindeki Çantalarını Koruma Şeklini Duymanız Gerek!
Icardi'nin Eşi Wanda Nara'nın Sigortalattığı Servet Değerindeki Çantalarını Koruma Şeklini Duymanız Gerek!
Son dönemlerde yetişkin içerik sitesiyle yaptığı anlaşma ve ortaya çıkan fotoğraflarla gündem olan Wanda Nara bu sefer de evindeki servet değerindeki çantalarını koruma şekliyle çenemizi yordu. Lüks çantalardan oluşan koleksiyonunu sağlam şekilde koruyan Wanda Nara'nın yöntemleri sizlere merkez bankasını anımsatacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaraylı taraftarların gönlünde kocaman bir taht kuran Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara en az yıldız futbolcu kadar popüler oldu ülkemizde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arjantinli futbolcunun eşi kariyerini müzik dünyasına da yönlendirmesiyle büyük ses getirmişti hatırlarsanız. Kendisinin klipleri de inanılmaz olay olmuştu.
Yeni şarkıları ve video kliplerinin dışında bir de +18 içerik sitesi Divasplay ile anlaşmaya vardığını duyurarak sarı-kırmızılılara "pes yenge" dedirtmişti.
Yani anlayacağınız ne yapsa sosyal medyayı ayağa kaldıran Nara, bu sefer de başka bir konuyla gündemimize oturdu.
Ligin sona ermesiyle beraber eşi Icardi ve çocuklarıyla beraber Milano'ya giden Wanda Nara evinde bulunan ve servet değeri taşıyan çantalarının yer aldığı odayı gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Habertürk'ün haberine göre, her paylaşımıyla çantalara olan düşkünlüğünü belli eden Nara 160'tan fazla çantasının olduğu odası hırsızlığa karşı nasıl koruduğunu anlattı.
Tüm çantalarını büyük bir özenle koruyup titiz şekilde muhafaza ettiğinin altını çizen Wanda Nara açıklamasında "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor" diyerek herkese "yok artık!" dedirtti.
Öğrenilen bilgilere göre; gündemin olaylı ismi Wanda Nara fiyatıyla çene yoran tüm çantalarını da ayrı ayrı sigortalatmış.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın