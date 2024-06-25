Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ayhan Sicimoğlu Kendisi ile İlgili Bilinmeyenleri Onedio'ya Özel Olarak Anlattı

Ayhan Sicimoğlu Kendisi ile İlgili Bilinmeyenleri Onedio'ya Özel Olarak Anlattı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.06.2024 - 09:12

Onedio'nun 'Bi Konuşalım' isimli video serisinde geçtiğimiz ay Ayhan Sicimoğlu konuk olmuş ve kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlatmıştı. İşte o röportajdan bazı detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ayhan Sicimoğlu denilince insanın aklına birden fazla tanım geliyor: Müzisyen, eski model, dalgıç, gezgin, denizci... Onunla ilgili merak edilen çok fazla şey var.

Ayhan Sicimoğlu denilince insanın aklına birden fazla tanım geliyor: Müzisyen, eski model, dalgıç, gezgin, denizci... Onunla ilgili merak edilen çok fazla şey var.

Onedio'nun yeni video serisi olan "Bi Konuşalım" programında editör Eda Aytekin, geçtiğimiz ay Ayhan Sicimoğlu'na kendisi ile ilgili merak edilenleri sormuştu.

Onedio'nun yeni video serisi olan "Bi Konuşalım" programında editör Eda Aytekin, geçtiğimiz ay Ayhan Sicimoğlu'na kendisi ile ilgili merak edilenleri sormuştu.

Röportajın en ilginç kısımlarından biri, Ayhan Sicimoğlu'nun Küba'daki bir işçi ile tanıştıktan sonra yaşadığı ilginç kahve muhabbetiydi.

Röportajın en ilginç kısımlarından biri, Ayhan Sicimoğlu'nun Küba'daki bir işçi ile tanıştıktan sonra yaşadığı ilginç kahve muhabbetiydi.

"Bir sofra kursanız kimleri çağırırdınız?" sorusuna verdiği cevaplarda Mustafa Kemal Atatürk, Cem Sultan, Piri Reis ve Evliya Çelebi isimleri vardı.

"Bir sofra kursanız kimleri çağırırdınız?" sorusuna verdiği cevaplarda Mustafa Kemal Atatürk, Cem Sultan, Piri Reis ve Evliya Çelebi isimleri vardı.

Ayhan Sicimoğlu'nun konuk olduğu "Bi Konuşalım" bölümünün tamamını buradan seyredebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
10
4
3
3
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın