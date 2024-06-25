Ayhan Sicimoğlu Kendisi ile İlgili Bilinmeyenleri Onedio'ya Özel Olarak Anlattı
Ayhan Sicimoğlu Kendisi ile İlgili Bilinmeyenleri Onedio'ya Özel Olarak Anlattı
Onedio'nun 'Bi Konuşalım' isimli video serisinde geçtiğimiz ay Ayhan Sicimoğlu konuk olmuş ve kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlatmıştı. İşte o röportajdan bazı detaylar...
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Ayhan Sicimoğlu denilince insanın aklına birden fazla tanım geliyor: Müzisyen, eski model, dalgıç, gezgin, denizci... Onunla ilgili merak edilen çok fazla şey var.
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Onedio'nun yeni video serisi olan "Bi Konuşalım" programında editör Eda Aytekin, geçtiğimiz ay Ayhan Sicimoğlu'na kendisi ile ilgili merak edilenleri sormuştu.
Röportajın en ilginç kısımlarından biri, Ayhan Sicimoğlu'nun Küba'daki bir işçi ile tanıştıktan sonra yaşadığı ilginç kahve muhabbetiydi.
"Bir sofra kursanız kimleri çağırırdınız?" sorusuna verdiği cevaplarda Mustafa Kemal Atatürk, Cem Sultan, Piri Reis ve Evliya Çelebi isimleri vardı.
Ayhan Sicimoğlu'nun konuk olduğu "Bi Konuşalım" bölümünün tamamını buradan seyredebilirsiniz 👇
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