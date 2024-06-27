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Oğlu Kuzey'e Olan ''Platonik'' Aşkıyla Gündeme Gelen Çağla Şikel'den ''Takım Mayolu'' Tatil Pozu

Oğlu Kuzey'e Olan ''Platonik'' Aşkıyla Gündeme Gelen Çağla Şikel'den ''Takım Mayolu'' Tatil Pozu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 23:03

Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'e olan ''platonik aşk''ıyla gündeme gelen Çağla Şikel'den oğullarıyla çıktığı Alaçatı tatilinden paylaşımlar arka arkaya geldi.

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Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, son zamanlarda aile hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor. İddia edilene göre Şikel, eski eşi Emre Altuğ ile barışmayı bile düşünüyor son zamanlarda.

Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, son zamanlarda aile hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor. İddia edilene göre Şikel, eski eşi Emre Altuğ ile barışmayı bile düşünüyor son zamanlarda.

Çağla Şikel'in geçtiğimiz günlerde gündeme geldiği konulardan birisi ise oğlu Kuzey ile ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Oğlu Kuzey, birine aşık olduğunu söylemesiyle ilgili "başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim" ve ''platoniğe düştüm'' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu hatırlarsınız.

Çağla Şikel'in geçtiğimiz günlerde gündeme geldiği konulardan birisi ise oğlu Kuzey ile ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Oğlu Kuzey, birine aşık olduğunu söylemesiyle ilgili "başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim" ve ''platoniğe düştüm'' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu hatırlarsınız.

Çağla Şikel'in ''platoniğe düştüm'' açıklamasının detaylarını merak edenleri şöyyle alalım👇

Şimdilerde oğullarıyla Alaçatı tatilinde olan Şikel, paylaşım yapmalara doyamadı. Ardı ardına paylaştığı storyleri ve postlarından en çok dikkat çeken paylaşımı oğlu Kuzey ile sahil yürüyüşü yaptığı anlar oldu.

Şimdilerde oğullarıyla Alaçatı tatilinde olan Şikel, paylaşım yapmalara doyamadı. Ardı ardına paylaştığı storyleri ve postlarından en çok dikkat çeken paylaşımı oğlu Kuzey ile sahil yürüyüşü yaptığı anlar oldu.

Oğlu Kuzey ile aynı mayo desenini giymesi ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Takipçileri ''kaynanalık kıskançlığı''ndan mı böyle yaptı acaba diye sorgulamaktan kendilerini alı koyamadılar.

Oğlu Kuzey ile aynı mayo desenini giymesi ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Takipçileri ''kaynanalık kıskançlığı''ndan mı böyle yaptı acaba diye sorgulamaktan kendilerini alı koyamadılar.

Gelen yorumları sizin için derledik👇

Gelen yorumları sizin için derledik👇
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Birçok takipçisinden de Çağla Şikel ve oğullarına ''Maşallah'' yorumu gecikmedi👇

Birçok takipçisinden de Çağla Şikel ve oğullarına ''Maşallah'' yorumu gecikmedi👇

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