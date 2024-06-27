Oğlu Kuzey'e Olan ''Platonik'' Aşkıyla Gündeme Gelen Çağla Şikel'den ''Takım Mayolu'' Tatil Pozu
Oğlu Kuzey'e Olan ''Platonik'' Aşkıyla Gündeme Gelen Çağla Şikel'den ''Takım Mayolu'' Tatil Pozu
Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'e olan ''platonik aşk''ıyla gündeme gelen Çağla Şikel'den oğullarıyla çıktığı Alaçatı tatilinden paylaşımlar arka arkaya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü model ve sunucu Çağla Şikel, son zamanlarda aile hayatındaki gelişmelerle sık sık gündeme geliyor. İddia edilene göre Şikel, eski eşi Emre Altuğ ile barışmayı bile düşünüyor son zamanlarda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla Şikel'in geçtiğimiz günlerde gündeme geldiği konulardan birisi ise oğlu Kuzey ile ilgili yaptığı açıklamalar oldu. Oğlu Kuzey, birine aşık olduğunu söylemesiyle ilgili "başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim" ve ''platoniğe düştüm'' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu hatırlarsınız.
Şimdilerde oğullarıyla Alaçatı tatilinde olan Şikel, paylaşım yapmalara doyamadı. Ardı ardına paylaştığı storyleri ve postlarından en çok dikkat çeken paylaşımı oğlu Kuzey ile sahil yürüyüşü yaptığı anlar oldu.
Oğlu Kuzey ile aynı mayo desenini giymesi ise takipçilerin gözünden kaçmadı. Takipçileri ''kaynanalık kıskançlığı''ndan mı böyle yaptı acaba diye sorgulamaktan kendilerini alı koyamadılar.
Gelen yorumları sizin için derledik👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Birçok takipçisinden de Çağla Şikel ve oğullarına ''Maşallah'' yorumu gecikmedi👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın