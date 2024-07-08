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Hadise'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Rapçi Murda'dan Yanıt Geldi: ''Hadise Candır''

Hadise'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Rapçi Murda'dan Yanıt Geldi: ''Hadise Candır''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 01:36

Ünlü şarkıcı Hadise, Murda ile birlikte imza attıkları düetin ardından oldukça yakıştırılmıştı. Bir süredir kalbi boş olan Hadise, 2022 yılında Mehmet Dinçerler ile evlenip aynı yıl içerisinde boşanma kararı almıştı.

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Ünlü şarkıcı Hadise hem yaptığı şarkılarla hem de etkileyici sahne şovlarıyla gündemden hiç düşmeyen ünlülerimizden.

Ünlü şarkıcı Hadise hem yaptığı şarkılarla hem de etkileyici sahne şovlarıyla gündemden hiç düşmeyen ünlülerimizden.

Ünlü şarkıcı, 2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile hayatını birleştirme kararı alıp nikah masasına oturmuştu. Ne yazık ki çift aynı yıl içerisinde, beş ay süren evliliklerinin ardından ayrılık kararı almıştı.

Ünlü şarkıcı, 2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile hayatını birleştirme kararı alıp nikah masasına oturmuştu. Ne yazık ki çift aynı yıl içerisinde, beş ay süren evliliklerinin ardından ayrılık kararı almıştı.

'Sen Dönene Kadar' isimli şarkıyla 2023 yılına damga vuran Hadise, bu şarkıyı tanınan rapçi Murda ile seslendirmişti.

'Sen Dönene Kadar' isimli şarkıyla 2023 yılına damga vuran Hadise, bu şarkıyı tanınan rapçi Murda ile seslendirmişti.

Murda, son zamanlarda rap müziğin zirveye oynayan isimlerinden. Kendisi aynı zamanda bir kız çocuğu babası. Geçtiğimiz yıllarda kızının adını taşıyan bir albüm bile yayınlamıştı.

Murda, son zamanlarda rap müziğin zirveye oynayan isimlerinden. Kendisi aynı zamanda bir kız çocuğu babası. Geçtiğimiz yıllarda kızının adını taşıyan bir albüm bile yayınlamıştı.

Murda'yı ise en son seyircilerin arasına atlamaya çalışırken sahneden düştüğü anlarla hatırlıyoruz. Kendisinin sağlık durumu şimdilerde gayet iyi.

Murda'yı ise en son seyircilerin arasına atlamaya çalışırken sahneden düştüğü anlarla hatırlıyoruz. Kendisinin sağlık durumu şimdilerde gayet iyi.

Ünlü rapçinin yaşadığı talihsiz anı merak edenleri şöyle alalım👇

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Hadise ve Murda ikilisi birlikte seslendirdikleri parçanın ardından aşk dedikodularının hedefi oldu. İkili konserlerinde de sık sık birbirlerinin sahnesine konuk olup samimi sahne şovlarına imza atmıştı.

Hadise ve Murda ikilisi birlikte seslendirdikleri parçanın ardından aşk dedikodularının hedefi oldu. İkili konserlerinde de sık sık birbirlerinin sahnesine konuk olup samimi sahne şovlarına imza atmıştı.

İkilinin sahne performansından bir kareyi ise şöyylee bırakalım👀

İkilinin sahne performansından bir kareyi ise şöyylee bırakalım👀

Samet Aday'ın objektiflerine yakalanan Murda'ya Hadise soruldu. Ünlü rapçi, ''Acayip iyi dostuz, yakıştırmalara teşekkür ederiz.'' diyerek aşk iddialarını yalanladı👇

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