Hadise'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Rapçi Murda'dan Yanıt Geldi: ''Hadise Candır''
Hadise'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Rapçi Murda'dan Yanıt Geldi: ''Hadise Candır''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Hadise hem yaptığı şarkılarla hem de etkileyici sahne şovlarıyla gündemden hiç düşmeyen ünlülerimizden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı, 2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile hayatını birleştirme kararı alıp nikah masasına oturmuştu. Ne yazık ki çift aynı yıl içerisinde, beş ay süren evliliklerinin ardından ayrılık kararı almıştı.
'Sen Dönene Kadar' isimli şarkıyla 2023 yılına damga vuran Hadise, bu şarkıyı tanınan rapçi Murda ile seslendirmişti.
Murda, son zamanlarda rap müziğin zirveye oynayan isimlerinden. Kendisi aynı zamanda bir kız çocuğu babası. Geçtiğimiz yıllarda kızının adını taşıyan bir albüm bile yayınlamıştı.
Murda'yı ise en son seyircilerin arasına atlamaya çalışırken sahneden düştüğü anlarla hatırlıyoruz. Kendisinin sağlık durumu şimdilerde gayet iyi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise ve Murda ikilisi birlikte seslendirdikleri parçanın ardından aşk dedikodularının hedefi oldu. İkili konserlerinde de sık sık birbirlerinin sahnesine konuk olup samimi sahne şovlarına imza atmıştı.
İkilinin sahne performansından bir kareyi ise şöyylee bırakalım👀
Samet Aday'ın objektiflerine yakalanan Murda'ya Hadise soruldu. Ünlü rapçi, ''Acayip iyi dostuz, yakıştırmalara teşekkür ederiz.'' diyerek aşk iddialarını yalanladı👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın