Hadise'yle Aşk Yaşadığı İddialarına Rapçi Murda'dan Yanıt Geldi: ''Hadise Candır''

Ünlü şarkıcı Hadise, Murda ile birlikte imza attıkları düetin ardından oldukça yakıştırılmıştı. Bir süredir kalbi boş olan Hadise, 2022 yılında Mehmet Dinçerler ile evlenip aynı yıl içerisinde boşanma kararı almıştı.