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Nazan Öncel'in Yeni Şarkısına Ebru Polat'tan Şaşırtan Benzetme: ''Ahmet Kaya İnce Çizgim''

Nazan Öncel'in Yeni Şarkısına Ebru Polat'tan Şaşırtan Benzetme: ''Ahmet Kaya İnce Çizgim''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 12:19

Nazal Öncel'in çıkartmaya hazırlandığı yeni şarkısı ''Seviyore mi'' son günlerde sosyal medyada epey konuşuldu. Birçok kullanıcı Nazal Öncel'in yeni parçasını tiye alırken Ebru Polat'ın dikkatini iki şarkı arasındaki benzerlik çekti.

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Sevilen şarkıcı Nazan Öncel, yeni şarkısının bir kesitini geçtiğimiz günlerde paylaştı. Z kuşağının diliyle yazılan bu şarkı sosyal medya kullanıcıları tarafından daha yayınlanmadan tiye alındı.

Sevilen şarkıcı Nazan Öncel, yeni şarkısının bir kesitini geçtiğimiz günlerde paylaştı. Z kuşağının diliyle yazılan bu şarkı sosyal medya kullanıcıları tarafından daha yayınlanmadan tiye alındı.

Nazan Öncel'in ''Seviyore mi''sinin detayları için:

Şarkının ufak bir kesitini de şöyle bırakalım👇

Ebru Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Öncel'in yeni şarkısını Ahmet Kaya'nın ''Gel Hadi Gel'' isimli şarkısından ''esinlendiğini'' iddia etti.

Ebru Polat, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Öncel'in yeni şarkısını Ahmet Kaya'nın ''Gel Hadi Gel'' isimli şarkısından ''esinlendiğini'' iddia etti.

Bahsi geçen Ahmet Kaya şarkısından da ufak bir kesit paylaşarak hatırlatalım👇

Bu iki şarkı sizce benziyor mu? Haydi ankete 👀

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Atalay Tarakçıoğlu

Nazan Öncel nasıl böyle iğrenç bir işe imza atar anlamış değilim!