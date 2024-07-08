Bugünleri de Gördük: Nazan Öncel, Yeni Şarkısıyla Z Kuşağını Yakalayayım Derken Kulakları Fena Kanattı!
Bugünleri de Gördük: Nazan Öncel, Yeni Şarkısıyla Z Kuşağını Yakalayayım Derken Kulakları Fena Kanattı!
12 Temmuz'da çıkacak yeni şarkısı 'Seviyore mi?'den bir kesit paylaşan Nazan Öncel, kulakları fena kanattı!
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Geceler Kara Tren, Nereye Böyle, Gidelim Buralardan, Hay Hay, Aşkım Baksana Bana gibi kült şarkılara imza atmış efsane isim Nazan Öncel'in öyle ya da böyle hepimizin bir anısında yeri vardır!
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En son 2023 yılında "Kara plak Geceye Bir Şarkı" albümünü dinleyicisiyle buluşturan Nazan Öncel'in uzun bir süredir sesi soluğu çıkmıyordu.
Ta ki bir hafta önce "Seviyore mi?" isimli şarkısıyla geri döneceğini "X - Y - Z hangi kuşak olursanız olun bu böyledir. Dilim döndüğümce hicvetmeye çalıştım, maksat bir gram neşe olsun" açıklamasıyla duyuruna kadar!
Buna hazır olup olmadığınızdan emin olamıyoruz fakat yapacak bir şey yok! Müsaadenizle Nazan Öncel'in birkaç saat önce bir kısmını yayınladığı yeni şarkısı "Seviyore mi?" ile sizi baş başa bırakıyoruz! Önce bir sindirelim... Sözleri de aşağı bırakalım, malum anlamanız biraz zor olacak.
Sonra da Nazan Öncel'in autotune basıldığı için ne dediğinin bile anlaşılmadığı, Z kuşağını yakalayayım derken evlere şenlik sözlerle doldurduğu şarkısı için kimler ne demiş beraber bakalım!
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