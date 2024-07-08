Cümbür Cemaat Tekne Tatiline Çıkan Bülent Şakrak'tan Kas Şovu Yapan Serkay Tütüncü'ye Abi Ayarı!
Cümbür Cemaat Tekne Tatiline Çıkan Bülent Şakrak'tan Kas Şovu Yapan Serkay Tütüncü'ye Abi Ayarı!
Zeynep Bastık'ın doğum günü için yeni sevgilisi Esra Akpınar da dahil olmak üzere koca bir ekiple tekne seyahatine çıkan Bülent Şakrak, ansızın kas gösterisi yapan Serkay Tütüncü'ye fena tutuldu! 🙈
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2015 yılından geçtiğimiz senenin temmuzuna kadar ülkede örnek çiftlerden biri olarak gösterilen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, boşanma kararıyla herkese küçük bir şok yaşatmıştı hatırlarsanız.
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Boşandıktan sonra aşka kapılarını kapatmayan ikiliden peş peşe yeni sevgili haberleri gelmişti.
Ceyda Düvenci, radyo programcısı Güçlü Mete'yle aşk yaşarken Bülent Şakrak da Esra Akpınar'la yeni bir ilişkiye başladı! Konuyla ilgili bir süre konuşmayan Bülent Şakrak'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı aşk dolu paylaşımlar ise tüm gözlerin üzerlerine çevrilmesine sebep olmuştu.
Esra Akpınar ve Bülent Şakrak, haftanın başında Zeynep Bastık'ın doğum gününü kutlama vesilesiyle uzun bir tekne tatiline çıktı. Zeynep Bastık'ın yeni aşkı Serkay Tütüncü de oradaydı tabii, hatta bu organizasyonu kendisinin planladığı dedikoduları da dolaşmaya başladı!
Şimdilerde et tırnak kadar yakın olan Serkay Tütüncü ve Bülent Şakrak'tan geçtiğimiz dakikalarda güldüren bir paylaşım geldi.
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Teknede ansızın spor yapmaya başlayıp kas şovu yapan Serkay Tütüncü, Bülent Şakrak'ın asabını fena bozdu! O anları " ben bunu birazdan çok kötü döveceğim" notuyla paylaşan Bülent Şakrak, Tütüncü'ye fena kuruldu!🙈
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