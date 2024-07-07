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Eridik! Güzel Kızı Elay'ın Doğum Gününden Kareler Paylaşan Aslı Enver'e Biricik Kocasından Aşk Dolu Yorum!

Eridik! Güzel Kızı Elay'ın Doğum Gününden Kareler Paylaşan Aslı Enver'e Biricik Kocasından Aşk Dolu Yorum!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
08.07.2024 - 00:22

Güzeller güzeli kızı Elay'ın birinci yaş gününden kareler paylaşan Aslı Enver'e biricik eşinden aşk kokan bir yorum geldi!

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2022 yılının sürpriz evlilik haberi doğallığı ve samimiyetiyle nam salmış güzel oyuncu Aslı Enver'den gelmişti hatırlarsanız!

2022 yılının sürpriz evlilik haberi doğallığı ve samimiyetiyle nam salmış güzel oyuncu Aslı Enver'den gelmişti hatırlarsanız!

Berkin Gökbudak'la en az kendisi kadar duru bir düğünle dünyaevine giren Aslı Enver, evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu. 4 Temmuz'da da kızları Elay'ı kucağına almıştı her haline gıpta edilen çift... 🫠

Berkin Gökbudak'la en az kendisi kadar duru bir düğünle dünyaevine giren Aslı Enver, evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu. 4 Temmuz'da da kızları Elay'ı kucağına almıştı her haline gıpta edilen çift... 🫠

Aslı Enver'e annelik çok yakıştı, mutluluğu her paylaşımında yüzüne vuruyordu! Fakat Elay'ı bizle tanıştırması zaman aldı 🧿 6. ayında Elay'dan ilk pozlar geldi, film de orada koptu zaten!

Aslı Enver'e annelik çok yakıştı, mutluluğu her paylaşımında yüzüne vuruyordu! Fakat Elay'ı bizle tanıştırması zaman aldı 🧿 6. ayında Elay'dan ilk pozlar geldi, film de orada koptu zaten!

Elay'ın güzelliği tüm sosyal medyanın ağzını açık bıraktı! Bakanın bir daha baktığı biblo bebek Elay, şimdiye kadar yüreğimizi birden çok kez fethetti!

Elay'ın güzelliği tüm sosyal medyanın ağzını açık bıraktı! Bakanın bir daha baktığı biblo bebek Elay, şimdiye kadar yüreğimizi birden çok kez fethetti!

Zaman su gibi akıp geçti! Minik Elay, birkaç gün önce 1 yaşına bastı! Yine buram buram samimiyet ve doğallık kokan doğum gününden kareler ise geçtiğimiz saatlerde gelmişti.

Zaman su gibi akıp geçti! Minik Elay, birkaç gün önce 1 yaşına bastı! Yine buram buram samimiyet ve doğallık kokan doğum gününden kareler ise geçtiğimiz saatlerde gelmişti.

Kaçıranlar için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Hepimiz bu güzel aileye ayrı, Aslı Enver'e ayrı, Elay'a ayrı düştük, ona şüphe yok! Ama yalnız da değildik tabii hatta bizden çok düşeni, tekrar tekrar aşık olanı vardı!

Hepimiz bu güzel aileye ayrı, Aslı Enver'e ayrı, Elay'a ayrı düştük, ona şüphe yok! Ama yalnız da değildik tabii hatta bizden çok düşeni, tekrar tekrar aşık olanı vardı!

Aslı Enver'in biricik eşi Berkin Gökbudak "iyi ki"lerin havada uçuştuğu aşk dolu bir yorumda bulundu fotoğrafların altına❤️ Maşallahlar da sıralandı tabii. Çok güzelsiniz, size nazar değmesin!

Aslı Enver'in biricik eşi Berkin Gökbudak "iyi ki"lerin havada uçuştuğu aşk dolu bir yorumda bulundu fotoğrafların altına❤️ Maşallahlar da sıralandı tabii. Çok güzelsiniz, size nazar değmesin!

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