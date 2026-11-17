Jeoloji mühendisi Halit Temiz, Didim'e bir turizm tesisi kurmak için geldi. İlk işi bir kuyu açıp bölgeye termal su kazandırmak oldu. Ardından turizm bölgesinde tarımı da geliştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. Kapalı alandaki safran üretimi de bu projenin içinden çıktı.

Temiz ayrıca safranın anavatanının Ege olduğunu savunuyor. Adının Santorini Adası'ndan geldiğini söyleyen Temiz'e göre, müzede sergilenen yaklaşık 3 bin 500 yıllık duvar resimleri yabancı safranın ilk kez Ege'de kültüre alındığına işaret ediyor. Bitkiyi daha sonra İranlıların geliştirdiğini de ekliyor.