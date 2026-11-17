Evinizde Bile Üretebilirsiniz: Çiçek Değil Adeta Altın, Kilosu 1,5 Milyon TL
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Aydın'ın Didim ilçesinde jeoloji mühendisi ve işadamı Halit Temiz, iklimlendirilen kapalı bir alanda safran yetiştirmeye başladı ve ilk hasadını aldı. 14 bin soğanla yola çıkılan denemede toplanan safranın kilosu 1,5 milyon TL'den alıcı buluyor.
Didim'de safran tarlada değil, iklimlendirilen kapalı bir alanda raflar üzerinde yetişiyor.
Kapalı alan, açık arazide verimi düşüren iklim koşullarını ve arıları devre dışı bırakıyor.
Halit Temiz'in Didim macerası turizm yatırımıyla başladı, safran ise sosyal sorumluluk projesinden doğdu.
Açan çiçekler özenle toplanıyor.
Çiçeklerin arasından ayrılan safran telleri paketlenip kilosu 1,5 milyon TL'den satışa çıkıyor.
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