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Kozan'da Kırmızı Altın Hasadı Yapıldı, Safranın Gramı 900 TL'den Alıcı Buluyor

Kozan'da Kırmızı Altın Hasadı Yapıldı, Safranın Gramı 900 TL'den Alıcı Buluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.11.2026 - 21:29
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Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen safranın hasadı gerçekleştirildi. Yüksek fiyatı nedeniyle kırmızı altın olarak anılan baharatın hasadına ilçe yetkilileri de katıldı. Üretici, bu sezon hem kalitenin hem verimin arttığını söylüyor.

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Hasat bir dönümlük arazide yapıldı.

Hasat bir dönümlük arazide yapıldı.

Hasat, üretici Ali Gök'ün bir dönümlük arazisinde düzenlenen programla başladı. Programa Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mutlu Karataş ve İlçe Müftüsü Mustafa Kaya katıldı.

Önce bereket duası yapıldı, ardından mor safran çiçekleri toplandı. Karataş da üreticiden bilgi alarak üretim alanında incelemelerde bulundu. Baharatın kendisi çiçeklerin içindeki ince kırmızı tepeciklerden elde ediliyor.

Üretici bu yıl yağışlardan memnun.

Üretici bu yıl yağışlardan memnun.

Gök'ün tarlası önceki yıllarda yaklaşık 600 gram ürün veriyordu. Bu sezon yağışların fazla olması hem kaliteyi hem de verimi artırdı ve üretici 900 gram civarında hasat bekliyor. Elinde şu an 650 gram kadar ürün bulunan Gök, pazarlama çalışmalarını sürdürüyor. Safranın kilosu 900 bin TL'yi buluyor.

Üretici Ali Gök hasada ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bir dönüm yerimiz var ama bu sene ürünümüz çok kaliteli, çok güzel. Önceden 600 gram alıyorsak belki bu yıl 900 gram alabiliriz. Yağışların fazla olması bizi çok sevindirdi. Gramı 900 TL'den alıcı buluyor. Şu anda elimizde 650 gram civarında ürün var. Pazarlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana İl Tarım, Kozan Belediyesi ve Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumdan destek görüyoruz.'

Hasat etkinliği şenlik havasında geçti.

Hasat etkinliği şenlik havasında geçti.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek, ilçenin tarımsal üretim potansiyelini öne çıkararak şunları söyledi:

'Çukurova'mızın en bereketli yerlerinden olan ilçemizde böyle kıymetli bir hazinenin yetişmesi bizim için çok değerli. Narenciyede ilk beşte, arıcılık ve bal üretiminde ilk üçte olduğumuz gibi safranın da ilçemizde yetişmesi çok önemli. Kozan Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü olarak kendisine gerekli desteği veriyoruz.'

Program hasadın ardından konuklara safranlı pilav ikram edilmesiyle sona erdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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