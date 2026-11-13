Kozan'da Kırmızı Altın Hasadı Yapıldı, Safranın Gramı 900 TL'den Alıcı Buluyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen safranın hasadı gerçekleştirildi. Yüksek fiyatı nedeniyle kırmızı altın olarak anılan baharatın hasadına ilçe yetkilileri de katıldı. Üretici, bu sezon hem kalitenin hem verimin arttığını söylüyor.
Hasat bir dönümlük arazide yapıldı.
Üretici bu yıl yağışlardan memnun.
Hasat etkinliği şenlik havasında geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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