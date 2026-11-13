Kozan'da Kırmızı Altın Hasadı Yapıldı, Safranın Gramı 900 TL'den Alıcı Buluyor

Gök'ün tarlası önceki yıllarda yaklaşık 600 gram ürün veriyordu. Bu sezon yağışların fazla olması hem kaliteyi hem de verimi artırdı ve üretici 900 gram civarında hasat bekliyor. Elinde şu an 650 gram kadar ürün bulunan Gök, pazarlama çalışmalarını sürdürüyor. Safranın kilosu 900 bin TL'yi buluyor.

Üretici Ali Gök hasada ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Bir dönüm yerimiz var ama bu sene ürünümüz çok kaliteli, çok güzel. Önceden 600 gram alıyorsak belki bu yıl 900 gram alabiliriz. Yağışların fazla olması bizi çok sevindirdi. Gramı 900 TL'den alıcı buluyor. Şu anda elimizde 650 gram civarında ürün var. Pazarlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana İl Tarım, Kozan Belediyesi ve Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumdan destek görüyoruz.'