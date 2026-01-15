Uzmanlar Uyardı: Kilosu 900 Bin Liraya Satılan Safrandaki Hileye Dikkat

“Safran; ilaç, gıda, kimya sektörü ve restoranlarda kullanılıyor. Üretimi ve hasadı son derece zor. Bir çiçekten yalnızca 3 iplik çıkıyor. Türkiye’de Safranbolu’da yetiştiriliyor ancak kalite segmentleri var. İran, safranda üst segmentte yer alıyor. Orijinal İran safranının kilogram fiyatı 800-900 bin liraya kadar çıkabiliyor.”

Manavoğlu ayrıca “Bir avuç dolusu görünen safran 3-4 gram eder. Bu kadar kıymetli olduğu için çok sayıda hileli ürün piyasada. 1 gram safranı 100 liraya alamazsınız. Bu tür fiyatlar neredeyse kesin olarak taklit ürüne işaret eder” ifadelerini kullandı.