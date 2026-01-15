Uzmanlar Uyardı: Kilosu 900 Bin Liraya Satılan Safrandaki Hileye Dikkat
Hasatının yılda bir kez yapılması ve bakımındaki zorluklar nedeniyle oldukça kıymetli bir baharat olan safranın kilosu 1 milyon liraya dayandı. Ancak uzmanlar kırmızı altın olarak da bilinen bu bitkinin yüksek değeri nedeniyle taklitlerinin üretildiği konusunda tüketicileri uyardı.
Safran boya, gıda, ilaç gibi sektörlerde talep gören bir ürün.
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu ise vatandaşı safran konusunda uyardı.
