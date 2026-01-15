onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Uyardı: Kilosu 900 Bin Liraya Satılan Safrandaki Hileye Dikkat

Uzmanlar Uyardı: Kilosu 900 Bin Liraya Satılan Safrandaki Hileye Dikkat

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2026 - 12:18

Hasatının yılda bir kez yapılması ve bakımındaki zorluklar nedeniyle oldukça kıymetli bir baharat olan safranın kilosu 1 milyon liraya dayandı. Ancak uzmanlar kırmızı altın olarak da bilinen bu bitkinin yüksek değeri nedeniyle taklitlerinin üretildiği konusunda tüketicileri uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Safran boya, gıda, ilaç gibi sektörlerde talep gören bir ürün.

Safran boya, gıda, ilaç gibi sektörlerde talep gören bir ürün.

Üretiminin zahmetli olması ve hasat döneminin sınırlı olması nedeniyle bu ürün adeta gramla satılabiliyor. Ancak safranın fiyatının 1 milyon lira bandına dayanması bu kıymetli bitkinin taklit edilmesinin de yolunu açıyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu ise vatandaşı safran konusunda uyardı.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Ali Manavoğlu ise vatandaşı safran konusunda uyardı.

“Safran; ilaç, gıda, kimya sektörü ve restoranlarda kullanılıyor. Üretimi ve hasadı son derece zor. Bir çiçekten yalnızca 3 iplik çıkıyor. Türkiye’de Safranbolu’da yetiştiriliyor ancak kalite segmentleri var. İran, safranda üst segmentte yer alıyor. Orijinal İran safranının kilogram fiyatı 800-900 bin liraya kadar çıkabiliyor.”

Manavoğlu ayrıca “Bir avuç dolusu görünen safran 3-4 gram eder. Bu kadar kıymetli olduğu için çok sayıda hileli ürün piyasada. 1 gram safranı 100 liraya alamazsınız. Bu tür fiyatlar neredeyse kesin olarak taklit ürüne işaret eder” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın