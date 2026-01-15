onedio
Efsane Cihaz Listeye Giremedi: Tüm Zamanların En Çok Satan Cep Telefonları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.01.2026 - 11:23

Cep telefonları teknolojik gelişmelerle büyük değişimler geçirse de temel fonksiyonu arama yapmak olan bu cihazlar uzun yıllardır hayatımızda. Tabii bu kadar önemli pazar payına sahip bu aletlerin üreticilerinin de inişleri çıkışları oldu. Tüketici trendleri ve işin ekonomik yönünü takip ederek bazı telefonlara satış rekorları kırdırdı. Peki ilk piyasaya çıkan tuşlu ve antenli telefonlardan günümüzün yüksek teknoloji ürünlerine dünya tarihinin en çok satan cep telefonları hangileri?

Zirvede 250 milyon satışla Nokia'nın 2003 yılında çıkardığı 1100 modeli yer alıyor.

İkinci sırada ise yine Nokia'nın 1100'ın başarısından etkilenerek tasarladığı 1110 modeli var. Bu model de dünya çapında 248 milyon adet sattı. En çok satan akıllı telefon ise 2014 yılında hayatımıza giren iPhone 6 serisi oldu. Apple bu üründen 222 milyon adet sattı.

Listenin tam hali şöyle;

1) 🇫🇮 Nokia 1100 - 250 Milyon

2) 🇫🇮 Nokia 1110 - 248 Milyon  

3) 🇺🇸 iPhone 6 - 222 Milyon  

4) 🇫🇮 Nokia 105 Series - 200 Milyon  

5) 🇺🇸 iPhone 6S - 174 Milyon  

6) 🇺🇸 iPhone 5S - 165 Milyon  

7) 🇫🇮 Nokia 3210 - 161 Milyon  

8. 🇺🇸 iPhone 7 - 160 Milyon  

9) 🇺🇸 iPhone 11 - 159 Milyon  

10) 🇺🇸 iPhone XR/XS - 151 Milyon  

11) 🇫🇮 Nokia 6600 - 150 Milyon  

12) 🇫🇮 Nokia 1200 - 149 Milyon  

13) 🇫🇮 Nokia 5230 - 148 Milyon  

14) 🇰🇷 Samsung E1100 - 147 Milyon  

15) 🇺🇸 iPhone 5 - 146 Milyon

