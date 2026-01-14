Tüm Modellere Uygulanacak: Japon Otomotiv Devi Logosunda Değişime Gidiyor

Civic, Accord, Jazz gibi modelleriyle ülkemiz de başta olmak üzere pek çok ülkede yüksek satış hacimlerine ulaşan Honda kurumsal değişikliğe gidiyor. Kurumsal değişimin en önemli parçalarından biri olan H harfi şeklindeki ikonik logo da değişime uğrayacak. Japon otomobil devi 2027 yılından itibaren tüm modellerinde ve kurumsal yapısında kullanacağı yeni logoyu tanıttı.