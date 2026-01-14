onedio
Tüm Modellere Uygulanacak: Japon Otomotiv Devi Logosunda Değişime Gidiyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2026 - 14:06

Civic, Accord, Jazz gibi modelleriyle ülkemiz de başta olmak üzere pek çok ülkede yüksek satış hacimlerine ulaşan Honda kurumsal değişikliğe gidiyor. Kurumsal değişimin en önemli parçalarından biri olan H harfi şeklindeki ikonik logo da değişime uğrayacak. Japon otomobil devi 2027 yılından itibaren tüm modellerinde ve kurumsal yapısında kullanacağı yeni logoyu tanıttı.

Yeni logoda H harfi etrafındaki çerçevenin kaldırıldığı gözlemlenirken bu harfin stilize edildiği görüldü.

Pek çok rakibi gibi logosunda sadeleşmeye giden Japonya merkezli şirket bu logoları bir süredir konsept araçlarında kullanarak logonun değişeceği yönünde sinyaller vermişti.

İlk başta elektrikli modellerde kullanılacak.

Daha önce markanın 'Zero' konseptinde kullanılan bu logo en önce elektrikli araçlara 2027'den sonra da üretilen tüm araçlara uygulanacak. Aynı zamanda marka bayi ve servislerinden kurumsal yazışmalarına kadar aynı logoya geçiş yapacak.

Uzun yıllardır değişiklik yapılmayan logonun bu hali bazı otomobil uzmanları tarafından markanın ilk logosuna benzetildi.

Ayrıca şirketin motosikletlerinde kullandığı alışılagelmiş kanatlı logosunda da sadeliğe gidileceği logonun Honda kelimesindeki harflerden oluşacağı da aktarılanlar arasında.

