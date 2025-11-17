Çorum’da Safran Hasadı: Denemek Amacıyla Dünyanın En Pahalı Baharatını Ekerek Kazandı
Çorum’da kıraç arazinin bir kısmına dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran eken harita mühendisi Mehmet Ulucan ilk hasadını aldı. Tarlasından aldığı safranla çay ve reçel yapan Ulucan, bölgenin iklim şartlarının safranın anavatanı olan Safranbolu ile benzer olduğunu fark edince ekim kararı aldığını söyledi. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın kilosu 600 bin liraya kadar yükseliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harita mühendisi Mehmet Ulucan, memleketi Çorum’daki kıraç arazini değerlendirmek için araştırma yapmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Her bölgenin kendine ait safranı var ama en değerli safran Anadolu’da yetişen safran”
“Anadolu safranın gramı 750-800 TL civarında”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın