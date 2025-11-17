onedio
Çorum'da Safran Hasadı: Denemek Amacıyla Dünyanın En Pahalı Baharatını Ekerek Kazandı

Çorum’da Safran Hasadı: Denemek Amacıyla Dünyanın En Pahalı Baharatını Ekerek Kazandı

Çorum
İsmail Kahraman
17.11.2025 - 22:24
17.11.2025 - 22:24

Çorum’da kıraç arazinin bir kısmına dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safran eken harita mühendisi Mehmet Ulucan ilk hasadını aldı. Tarlasından aldığı safranla çay ve reçel yapan Ulucan, bölgenin iklim şartlarının safranın anavatanı olan Safranbolu ile benzer olduğunu fark edince ekim kararı aldığını söyledi. Dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın kilosu 600 bin liraya kadar yükseliyor.

Harita mühendisi Mehmet Ulucan, memleketi Çorum’daki kıraç arazini değerlendirmek için araştırma yapmaya başladı.

Harita mühendisi Mehmet Ulucan, memleketi Çorum’daki kıraç arazini değerlendirmek için araştırma yapmaya başladı.

Yaptığı araştırmalar neticesinde safranla tanışan Ulucan, tarlasının olduğu bölgedeki iklim şartlarının Türkiye'de safranın merkezi olarak bilinen Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle aynı olduğunu öğrendi. Deneme amacıyla Ağustos ayında tarlasına safran eken Ulucan, ilk hasadını yaptı.

Ulucan, ilçede yaşayan vatandaşların da bu ürünle tanışarak yetiştirmesi için destek sağlamak istediğini söyledi. Ulucan, safran bitkisinden yaptığı çay ve reçeli, tarlasını ziyaret eden İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ile vatandaşlara ikram etti.

"Her bölgenin kendine ait safranı var ama en değerli safran Anadolu'da yetişen safran"

“Her bölgenin kendine ait safranı var ama en değerli safran Anadolu’da yetişen safran”

Safran bitkisini sadece can suyunu vererek beslediğini dile getiren Mehmet Ulucan, 'Doğup büyüdüğüm bu topraklarda ne yapabiliriz, kırsal kalkınma üzerine nasıl bir çalışma yapabiliriz, derken safran bitkisi karşımıza çıktı. Safran bitkisiyle ilgili bir araştırma yaptık. Bizim bu bölgede Anadolu safranının ne kadar değerli olduğunu tespit ettik. İran safranı, İspanyol safranı, Özbek safranı gibi değişik safran türleri var. Ama Anadolu safranı çok daha kaliteli bir ürün. Bunun üzerine ekmeye karar verdik. Karar verdikten sonra kendimize ait olan tel örgülü bir bahçede 200-250 metrekarelik bir alanda 20 kilo tohumla birlikte 23-24 Ağustos tarihinde dikimini gerçekleştirdik. Dikimi yaptıktan sonra sadece can suyu verdik' dedi.

"Anadolu safranın gramı 750-800 TL civarında"

“Anadolu safranın gramı 750-800 TL civarında”

Yetiştirdikleri safrandan reçel ve çay yaptıklarını ifade eden Ulucan, 'Bu ürünün en büyük özelliği toprak ayırt etmemesi, direne edilmiş topraklarda yetişmesidir. Çünkü sulu arazilerde verimi düşük oluyor. O yüzden bizim kırsal bir arazimiz, kıraç bir arazimiz var. Daha sonra hiç su vermeden bu ürünü yetiştirmeye çalıştık. İlk hasatımızı 28 Ekim’de yaptık. Bu safran soğan ailesinden olan bir yapısı var. Bu soğanı diktiğimizde üç yıl bize ürün veriyor. Üç yıl boyunca biz aynı safrandan ürünlerini alıyoruz. Sadece bunun işte kışın gübrelemesini yaparsak onu yapıyoruz. Bahar vakti geldiğinde ot temizliklerini yapıyoruz. Tekrar bir sonraki ekim sonu kasım başına tekrar hasat yapıyoruz. Üç yılın sonunda bu safran soğanları ömrünü tamamlıyor. Ürettiğimiz safranın reçelini yaptık, çayını yaptık ve lokumunu da yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Şimdi çok daha yoğun bir talep görüyor. Bunun gramı toptan 500 TL'ye satılıyor. Bugün Mısır çarşısına, Kapalı Çarşı’ya gittiğimizde, bizim ürettiğimiz Anadolu safranının gramı 750-800 TL civarında, İran safranı 400 TL, İspanyol safranı 500 TL civarında satılıyor' diye konuştu.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
