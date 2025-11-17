onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İngiltere'ye Taşınmak İsteyenlere Kötü Haber: 20 Yıl Beklemeniz Gerekecek!

İngiltere'ye Taşınmak İsteyenlere Kötü Haber: 20 Yıl Beklemeniz Gerekecek!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 21:36

İngiltere'de kalıcı oturuma başvurmak isteyenler için şartlar değişiyor. BBC'nin aktardığına göre, artık İngiltere'ye mülteci olarak kabul edilen kişiler ömür boyu oturuma başvurabilmek için 20 yıl bekleyecek. Böylece iltica sayısını düşürmek için büyük bir değişiklik yapılmış olacak.

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere'ye taşınmak isteyenlere kötü haber!

İngiltere'ye taşınmak isteyenlere kötü haber!

BBC'nin aktardığına göre İngiliz hükümeti, düzensiz göçmen ve iltica sayısını düşürmek için iltica politikasında büyük bir değişikliğe gidiyor. Planlara göre mülteci statüsü alanların İngiltere'de geçici olarak kalmasına izin verilecek. 

Ancak mülteci statüleri düzenli olarak gözden geçirilecek. Geldikleri ülkeler 'güvenli' olarak değerlendirilen mülteciler,  ülkelerine geri gönderilecek. 

İngiltere'de ömür boyu oturum almak isteyenlerin ise 20 yıl beklemesi gerekecek.

Beş yıllık süre, yirmi yıla çıkartılıyor.

Beş yıllık süre, yirmi yıla çıkartılıyor.

Şu anda İngiltere'de mülteci statüsü alanlar beş yıl bekleyişin ardından ömür boyu kalıcı oturum iznine başvuru yapabiliyor. Şimdiyse İçişleri Bakanı, ilk değerlendirme süresini beş yıldan, iki buçuk yıla indirmeyi planlıyor. Ardından mülteci statüsünün düzenli olarak değerlendirilmesini istiyor. İngiltere'de ömür boyu oturum alma süresinin de beş yıldan 20 yıla çıkartılması planlanıyor.

İçişleri Bakanı Mahmoodi, 'Yasadışı göç ülkemizi parçalıyor' diyerek hükümetin işinin 'ülkeyi birleştirmek' olduğunu vurguluyor. Mahmood yaptığı açıklamada 'Bu sorunu çözmezsek, ülkemizin daha da bölünmüş bir hale geleceğini düşünüyorum' ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın