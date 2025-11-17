İngiltere'ye Taşınmak İsteyenlere Kötü Haber: 20 Yıl Beklemeniz Gerekecek!

BBC'nin aktardığına göre İngiliz hükümeti, düzensiz göçmen ve iltica sayısını düşürmek için iltica politikasında büyük bir değişikliğe gidiyor. Planlara göre mülteci statüsü alanların İngiltere'de geçici olarak kalmasına izin verilecek.

Ancak mülteci statüleri düzenli olarak gözden geçirilecek. Geldikleri ülkeler 'güvenli' olarak değerlendirilen mülteciler, ülkelerine geri gönderilecek.

İngiltere'de ömür boyu oturum almak isteyenlerin ise 20 yıl beklemesi gerekecek.