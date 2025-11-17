İstanbul'da En Fazla Konut Satışının Yapıldığı İlçeler Belli Oldu!

İstanbul'da 2025 yılının ilk 10 ayındaki konut satış oranları belli oldu. İstanbul, yine zirveyi kaptırmadı ve en çok konut satışının yapıldığı şehrimiz oldu. Megakentte 211 bin 873 adetlik satış yapıldı. En çok konut satışının yapıldığı ilçeler de belli oldu. Kadıköy, en pahalı ilçeler arasında gösterilse de en çok konut satışının yapıldığı ilçeler arasında da yer aldı.

Türkiye Gazetesi'nden M. Faruk Bingöl'ün TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, en çok konut satışı yapılan İstanbul ilçesi Esenyurt oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Ö. Faruk Bingöl