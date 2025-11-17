onedio
İstanbul'da En Fazla Konut Satışının Yapıldığı İlçeler Belli Oldu!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 10:58

İstanbul'da 2025 yılının ilk 10 ayındaki konut satış oranları belli oldu. İstanbul, yine zirveyi kaptırmadı ve en çok konut satışının yapıldığı şehrimiz oldu. Megakentte 211 bin 873 adetlik satış yapıldı. En çok konut satışının yapıldığı ilçeler de belli oldu. Kadıköy, en pahalı ilçeler arasında gösterilse de en çok konut satışının yapıldığı ilçeler arasında da yer aldı.

Türkiye Gazetesi'nden M. Faruk Bingöl'ün TÜİK verilerinden derlediği bilgilere göre, en çok konut satışı yapılan İstanbul ilçesi Esenyurt oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Ö. Faruk Bingöl

İstanbul, yine en çok konut satışının yapıldığı il oldu.

Türkiye Gazetesi'nden M. Faruk Bingöl'ün TÜİK'ten derlediği bilgilere göre, 2025 yılının ilk 10 aylık döneminde konut satışlarında İstanbul zirveyi kaptırmadı. İstanbul'da 211 bin 873 adet satış yapıldı ve toplam içinde yüzde 16,40’lık pay elde etti. 2025 yılının ilk 10 ayında 164 bin 306 adet satış yapıldı. Konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %-0,5 gerileme yaşansa da önceki aya kıyasla yüzde 9 artış olduğu aktarıldı.

Öte yandan konut satışları Ocak-Ekim 2025 döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet olarak gerçekleşti ve bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,20’lik artış yaşandı. Bu rakam, aynı zamanda ilk 10 aylık dönemde satış rekorunu da beraberinde getirdi.

İşte İstanbul'da en çok konut satışının olduğu ilçeler!

İşte İstanbul'da en çok konut satışının olduğu ilçeler!

  • 1-Esenyurt: 26 bin 379 adet/ 26 bin 529 TL

  • 2-Başakşehir: 9 bin 712 adet/ 60 bin 409 TL

  • 3-Pendik: 9 bin 712 adet/ 53 bin 111 TL

  • 4-Bahçelievler: 9 bin 450 adet/ 44 bin 740 TL

  • 5-Beylikdüzü: 8 bin 679 adet/ 38 bin 758 TL

  • 6-Kartal: 7 bin 944 adet/ 65 bin 108 TL

  • 7-Kadıköy: 7 bin 927 adet/ 141 bin 699 TL

  • 8-Maltepe: 7 bin 125 adet/ 76 bin 245 TL

  • 9-Ümraniye: 7 bin 44 adet/ 62 bin 175 TL

  • 10-Sancaktepe: 6 bin 809 adet/ 45 bin 722 TL

İstanbul'da en çok konut satışı yapılan ilçeler incelendiğinde, Anadolu yakasının daha çok tercih edildiği görülüyor. Metrekare fiyatı en ucuz ilçe olan Esenyurt, satışlarda da birinci sırada yer alıyor. Başakşehir ise planlı kentleşme, altyapı yatırımları ve yeni yapı stoku ile Boğaz hattından uzakta olsa bile tercih ediliyor.

