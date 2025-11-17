onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tadına Doyum Olmayan Efsane İki Lezzetimiz Daha AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı!

Tadına Doyum Olmayan Efsane İki Lezzetimiz Daha AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.11.2025 - 10:09

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) yeni ürün tescili aldığını duyurdu. Bursa'nın ve Edirne'nin tadına doyum olmayan iki lezzetine coğrafi işaret tescili verildi. Böylece baklava, kayısı, incir, peynir gibi lezzetlerimizin yer aldığı coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa'nın kestane şekeri ve İpsala'nın pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

Bursa'nın kestane şekeri ve İpsala'nın pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı.

Coğrafi işaret tescili, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından NSosyal hesabından duyuruldu. Yumaklı,  'Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerine yer verdi.

İpsala pirinci, AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri ise 42'nci Türk ürünü oldu.

2025'te ise toplamda 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi. 2025 yılının, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili olduğu aktarıldı.

Peki Türkiye'nin AB tarafından tescillenen ürünleri neler?

Peki Türkiye'nin AB tarafından tescillenen ürünleri neler?

Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın