Tadına Doyum Olmayan Efsane İki Lezzetimiz Daha AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) yeni ürün tescili aldığını duyurdu. Bursa'nın ve Edirne'nin tadına doyum olmayan iki lezzetine coğrafi işaret tescili verildi. Böylece baklava, kayısı, incir, peynir gibi lezzetlerimizin yer aldığı coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi.
Bursa'nın kestane şekeri ve İpsala'nın pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı.
Peki Türkiye'nin AB tarafından tescillenen ürünleri neler?
