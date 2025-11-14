Bizim "Saflık" Seviyesi: Defalarca Aldatmasına Rağmen Erkek Arkadaşını Bırakamayan Kadından İlginç Açıklamalar
Ellie, dört yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşının defalarca aldatmasına rağmen onu bırakmıyor. Güvenleri defalarca sarsılsa da ilişkilerini toparlamaya çalışıyorlar. Televizyon programlarına katıldılar, sosyal medyadan eleştiriler aldıktan sonra da yollarını ayırmak yerine birlikte kalmayı seçtiler.
Ellie, dört yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşının defalarca aldatmasına rağmen ilişkisinden vazgeçmeyen genç bir kadın.
Olaylar öyle bir noktaya geldi ki Ellie, Dan’in telefonunu kontrol ettiğinde diğer kızlarla yazışmalarını gördü ve güveni tamamen sarsıldı.
