Bizim "Saflık" Seviyesi: Defalarca Aldatmasına Rağmen Erkek Arkadaşını Bırakamayan Kadından İlginç Açıklamalar

14.11.2025 - 14:30

Ellie, dört yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşının defalarca aldatmasına rağmen onu bırakmıyor. Güvenleri defalarca sarsılsa da ilişkilerini toparlamaya çalışıyorlar. Televizyon programlarına katıldılar, sosyal medyadan eleştiriler aldıktan sonra da yollarını ayırmak yerine birlikte kalmayı seçtiler.

İşte detaylar...

Ellie, dört yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşının defalarca aldatmasına rağmen ilişkisinden vazgeçmeyen genç bir kadın.

Dan, Ellie’ye karşı sadakatsiz davrandığını kabul ediyor ve çoğu kez bunu “yapabildiğim için yaptım” diyerek açıklıyor. Gençlik, özgürlük ve egosunun etkisiyle yanlış davranışlarını sürdürdüğünü söylüyor.

Olaylar öyle bir noktaya geldi ki Ellie, Dan’in telefonunu kontrol ettiğinde diğer kızlarla yazışmalarını gördü ve güveni tamamen sarsıldı.

Başlarda umursamaz gibi davransa da, Dan bunu kendi lehine çevirdi ve aldatmayı sürdürdü. Sonrasında Olivia Attwood’un Bad Boyfriend programına katılarak ilişkilerini “düzeltmeye” çalıştılar. Çift, bu süreçte ilişkilerini güçlendirdiğini söylese de sosyal medyadan ciddi tepki aldı. Yorumlarda Dan’e “terapiye gitmeli”, Ellie’ye “kendine saygı göstermeli” gibi uyarılar yapıldı.

Yorum Yazın