Yazar ve Bilim İnsanı Açıkladı: "5 Yıl Sonra 'Ölüm' Diye Bir Şey Olmayabilir"

Kurzweil son açıklamasında tıbbın yıllık ilerlemesinin insan ömrüne eklediği süreyi aşacağı bu sürece beş yıl içinde ulaşabileceğimizi iddia ediyor. Ona göre bunu mümkün kılabilecek üç temel teknoloji var:

• Yapay zekâ: Hastalıkların teşhisinden kişiye özel tedavilere kadar doktorların kapasitesini aşan bir sistemin kapıda olduğunu savunuyor.

• Nanoteknoloji: Gelecekte kan dolaşımında dolaşan mikroskobik robotların hücreleri onarabileceğini, hasarlı dokuları iyileştirebileceğini söylüyor.

• Biyoteknoloji: Gen düzenleme, kök hücre tedavileri ve rejeneratif tıptaki hızlı ilerlemeler sayesinde yaşlanmanın durdurulabileceğini veya tersine çevrilebileceğini düşünüyor.

Kurzweil’in iddiası, ölümün artık “kaçınılmaz bir son” değil, “istersek durdurabileceğimiz bir süreç” haline geleceği yönünde.