Yazar ve Bilim İnsanı Açıkladı: "5 Yıl Sonra 'Ölüm' Diye Bir Şey Olmayabilir"
Bilim dünyasında uzun zamandır tartışılan “ölümsüzlük” meselesi, yeniden gündemin tam ortasına oturdu. Teknoloji ve geleceğin bilimi üzerine çalışmalarıyla bilinen Ray Kurzweil, yaptığı son açıklamada insanlığın yalnızca birkaç yıl içinde ölümle arasındaki çizgiyi tamamen değiştirebileceğini iddia etti. Üstelik bu kez söz konusu olan sıradan bir kehanet değil yapay zeka, gen düzenleme ve nano-tıp gibi hızla ilerleyen alanların birleşimiyle oluşan oldukça somut bir tablo. Kurzweil’e göre yakın gelecekte yaşlanmayı durdurmak, hastalıkları başlamadan engellemek ve insan ömrünü sınırsız bir noktaya taşımak hiç de hayal değil.
Teknoloji dünyasının en tartışmalı ama bir o kadar da isabetli öngörülerine imza atan Ray Kurzweil, bu kez insan ömrüne dair bir gerçeği açıkladı.
Ölüm gerçekten tarih mi olacak?
