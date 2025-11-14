onedio
Yazar ve Bilim İnsanı Açıkladı: "5 Yıl Sonra 'Ölüm' Diye Bir Şey Olmayabilir"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 13:10

Bilim dünyasında uzun zamandır tartışılan “ölümsüzlük” meselesi, yeniden gündemin tam ortasına oturdu. Teknoloji ve geleceğin bilimi üzerine çalışmalarıyla bilinen Ray Kurzweil, yaptığı son açıklamada insanlığın yalnızca birkaç yıl içinde ölümle arasındaki çizgiyi tamamen değiştirebileceğini iddia etti. Üstelik bu kez söz konusu olan sıradan bir kehanet değil yapay zeka, gen düzenleme ve nano-tıp gibi hızla ilerleyen alanların birleşimiyle oluşan oldukça somut bir tablo. Kurzweil’e göre yakın gelecekte yaşlanmayı durdurmak, hastalıkları başlamadan engellemek ve insan ömrünü sınırsız bir noktaya taşımak hiç de hayal değil.

Teknoloji dünyasının en tartışmalı ama bir o kadar da isabetli öngörülerine imza atan Ray Kurzweil, bu kez insan ömrüne dair bir gerçeği açıkladı.

Google’da mühendislik direktörü olarak görev yapan Kurzweil’e göre, insanlığın “ölüm” kavramını tarihe gömmesi düşündüğümüzden çok daha yakın.

Kurzweil yıllardır yapay zekâ, nano-tıp ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip ediyor. Bazı kehanetleri tutmasa da internetin yükselişinden yapay zekâ destekli sistemlere kadar birçok öngörüsünün doğru çıkması, söylediklerinin hâlâ ciddiye alınmasına yol açtı.

Ölüm gerçekten tarih mi olacak?

Kurzweil son açıklamasında tıbbın yıllık ilerlemesinin insan ömrüne eklediği süreyi aşacağı bu sürece beş yıl içinde ulaşabileceğimizi iddia ediyor. Ona göre bunu mümkün kılabilecek üç temel teknoloji var:

• Yapay zekâ: Hastalıkların teşhisinden kişiye özel tedavilere kadar doktorların kapasitesini aşan bir sistemin kapıda olduğunu savunuyor.

• Nanoteknoloji: Gelecekte kan dolaşımında dolaşan mikroskobik robotların hücreleri onarabileceğini, hasarlı dokuları iyileştirebileceğini söylüyor.

• Biyoteknoloji: Gen düzenleme, kök hücre tedavileri ve rejeneratif tıptaki hızlı ilerlemeler sayesinde yaşlanmanın durdurulabileceğini veya tersine çevrilebileceğini düşünüyor.

Kurzweil’in iddiası, ölümün artık “kaçınılmaz bir son” değil, “istersek durdurabileceğimiz bir süreç” haline geleceği yönünde.

