article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Defineciler Altının Peşini Çoktan Bıraktı: Bu Taşların Gramı 279 Bin Liraya Satılıyor

Defineciler Altının Peşini Çoktan Bıraktı: Bu Taşların Gramı 279 Bin Liraya Satılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.11.2026 - 10:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Define aramanın simgesi altın olarak biliniyor, ancak hazine arayışında bulunabilecek en değerli şey altın olmayabilir. Uzaydan dünyaya düşen nadir meteor parçalarının gram fiyatı 5 bin euroya, yani yaklaşık 279 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nadir meteor parçalarının gram fiyatı 5 bin euroya kadar çıkabiliyor ve altının çok üzerine geçebiliyor.

Nadir meteor parçalarının gram fiyatı 5 bin euroya kadar çıkabiliyor ve altının çok üzerine geçebiliyor.

Geçmiş dönemlere ait altın paralar ya da doğal altın külçeleri bulmak büyük bir şans olarak görülüyor. Ancak uzaydan dünyaya düşen nadir meteor parçalarının gram fiyatı 5 bin euroya, yaklaşık 279 bin liraya ulaşabiliyor.

Almanya'nın Oberwesel kentindeki Meteorite Müzesi'nin müdürü ve meteor taşı ticaretiyle uğraşan Stephan Decker, meteor parçalarının değerinin kökenlerine ve fiziksel özelliklerine göre değiştiğini belirtti. Gram fiyatı 1 eurodan başlayıp 5 bin euroya kadar çıkabiliyor. Karşılaştırma yapıldığında 999 ayar saf altının gramı yaklaşık 150 euro, yani 8 bin lira değerinde.

Parçanın bileşimi, korunma durumu ve nadirliği fiyatı belirliyor, Ay ve Mars kökenli örnekler öne çıkıyor.

Parçanın bileşimi, korunma durumu ve nadirliği fiyatı belirliyor, Ay ve Mars kökenli örnekler öne çıkıyor.

Meteor taşlarında fiyatı belirleyen tek unsur ağırlık değil. Parçanın kimyasal ve mineral bileşimi, korunma durumu, dünyaya düşmesinin üzerinden geçen süre ve ait olduğu türün nadirliği de değerini doğrudan etkiliyor.

Sıra dışı mineraller içeren meteor örnekleri ile Ay ve Mars kökenli parçalar, koleksiyoncuların ve bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Bu nedenle aynı ağırlıktaki iki meteor taşı arasında büyük fiyat farkları görülebiliyor.

Meteor taşını bulan kişi her zaman parçanın sahibi olamıyor.

Meteor taşını bulan kişi her zaman parçanın sahibi olamıyor.

Meteor taşı bulmak, parçanın mülkiyetinin otomatik olarak bulan kişiye geçtiği anlamına gelmiyor. Almanya gibi bazı ülkelerde meteor taşları, düştükleri arazinin sahibine ait kabul ediliyor.

Bilimsel açıdan özel önem taşıyan bazı parçaların ise devlet tarafından koruma altına alınması veya el konulması söz konusu olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın