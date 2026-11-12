Defineciler Altının Peşini Çoktan Bıraktı: Bu Taşların Gramı 279 Bin Liraya Satılıyor

Geçmiş dönemlere ait altın paralar ya da doğal altın külçeleri bulmak büyük bir şans olarak görülüyor. Ancak uzaydan dünyaya düşen nadir meteor parçalarının gram fiyatı 5 bin euroya, yaklaşık 279 bin liraya ulaşabiliyor.

Almanya'nın Oberwesel kentindeki Meteorite Müzesi'nin müdürü ve meteor taşı ticaretiyle uğraşan Stephan Decker, meteor parçalarının değerinin kökenlerine ve fiziksel özelliklerine göre değiştiğini belirtti. Gram fiyatı 1 eurodan başlayıp 5 bin euroya kadar çıkabiliyor. Karşılaştırma yapıldığında 999 ayar saf altının gramı yaklaşık 150 euro, yani 8 bin lira değerinde.