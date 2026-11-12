Defineciler Altının Peşini Çoktan Bıraktı: Bu Taşların Gramı 279 Bin Liraya Satılıyor
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Nadir meteor parçalarının gram fiyatı 5 bin euroya kadar çıkabiliyor ve altının çok üzerine geçebiliyor.
Parçanın bileşimi, korunma durumu ve nadirliği fiyatı belirliyor, Ay ve Mars kökenli örnekler öne çıkıyor.
Meteor taşını bulan kişi her zaman parçanın sahibi olamıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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