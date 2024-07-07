Bu Sene Bebeğe Doyduk: Margot Robbie Nam-ı Değer Barbie'nin Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!
Bu Sene Bebeğe Doyduk: Margot Robbie Nam-ı Değer Barbie'nin Hamile Olduğu Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz sene Barbie furyasını başlatan, güzel oyuncu Margot Robbie'nin ilk bebeğini beklediği ortaya çıktı!
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Focus, Babylon, Bombshell, The Wolf of The Wall Street, Suicide Squad gibi birçok kült filmin başrolünde yer alan güzeller güzeli oyuncu Margot Robbie, geçtiğimiz senenin en hit ismi biliyorsunuz.
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Ryan Reynolds'la beraber rol aldığı ve Barbie'nin ta kendisini canlandırdığı film büyük sükse yapmış, yılların Barbie'sinin kendisiyle özdeşleşmesine sebep olmuştu!
Özel hayatıyla da dikkat çeken ve 2016 yılında yapımcı Tom Ackerley ile evlenen Margot Robbie'den geçtiğimiz saatlerde müjdeli bir haber geldi!
Barbie'den sonra soluklanan Margot Robbie'nin hamile olduğu ortaya çıktı!
Üstelik öyle yeni bir şey de değilmiş meğer! Robbie'nin karnı epey belirgin, meslektaşları gibi büyük cinsiyet partileri ve duyurular yapmayı tercih etmemiş sadece... Bekleyip göreceğiz, bakalım Barbie'nin bebeği sır gibi saklanan bebeklerden mi her adımı paylaşılan bebeklerden mi olacak?
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Joker gibi bi çocuğu olacağı tartışılmaz 🤣
Genç stonerlar üzgün. 🤭
hahahahahahah derdine yansın 🤣