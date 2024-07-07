Festival Sunucusu Yerin Dibine Soktu: Can Güvenliği Yüzünden Konseri İptal Eden Merve Özbey'den Açıklama!
Festival Sunucusu Yerin Dibine Soktu: Can Güvenliği Yüzünden Konseri İptal Eden Merve Özbey'den Açıklama!
Bir festival krizi daha yaşandı. Karabiga Priapos Deniz Festivali kapsamında 6 Temmuz gecesi sahne alması beklenen Merve Ersoy, güvenlik sebebiyle konseri iptal etti ve sahneye çıkmadı. Festival sunucusu, Özbey'i yerin dibine soktu. Özbey ve avukatından açıklama gecikmedi...
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6 Temmuz akşamı Karabiga Priapos Deniz Festivali kapsamında sahne alması beklenen Merve Özbey, organizasyonun teknik şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı konseri iptal etti ve sahneye çıkmadı.
Sahnenin sadece kendisinin değil, ekibi ve vatandaşlarının can güvenliğini tehlikeye attığını belirten ve iptal kararını da bu yüzden verdiğini açıklayan Merve Özbey, Instagram hesabından aşağıda gördüğünüz metni yayınladı.
Olay böylece kapanacak gibi duruyordu ki @popbizde hesabıyla tanıdığımız Posta köşe yazarı Kaan Ölker'in ve birçok başka sosyal medya kullanıcısının aracılığıyla gecenin sunucusunun Merve Özbey sahneye çıkmayınca sarf ettiği zehir zemberek sözlerin videosu ortaya çıktı.
Konuşma çok uzun olduğu için tamamını paylaşamadığını belirten Kaan Ölker, önce gecenin sunucusunun "45 kiloluk Merve Özbey, sahneyi kendisinin kaldıramayacağını düşündüğü için sanatçı... Sanatçı da demek istemiyorum kendisi için" dediği anları👇
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Ardından, "şehirden gitmeden daha buradan çıkmadan bir story atmış, bir mahcubiyet hissetmesini dilerdik ama mahcubiyet üzerine bana göre yüzsüzlük tercih etmiş" dediği anları 👇
Son olarak da konuşmasını "dinleyeceğimiz sanatçıları seçmemiz gerekiyor, bundan sonra dinlerken belki bugünü hatırlarsanız. Hepimize yapılanı saygısızlık olarak görüyorum belki saygısızlığı düşünürsünüz de şarkılarını dinlemezsiniz" diyerek bitirdiği anları paylaştı.
Tüm bunlar yaşanırken, Merve Özbey'in avukatı Canan Kırbaç'tan da kamuoyuna açıklama geldi. Merve Özbey'in teknik ekibinin konserden önce çok cidi kazalara neden olabilecek birtakım teknik eksiklikler tespit ettiğini ve Özbey'in konser alanının konserden önce taahhüt edildiği hale getirilmemesi durumunda sahneye çıkmayacağınının belirtildiğini vurguladı.
Ekte de güvenlik önleminin olmadığını iddia ettikleri yerlerin fotoğraflarını 👇
Ve videolarını paylaştı 👇
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👇 Sözü size bırakıyoruz. Sizce Merve Özbey sahneye çıkmamakta, festival sunucusu da güvenlik sebebiyle sahneye çıkmadığını belirten sanatçıyı yerin dibine sokmakta haklı mı haksız mı? Hadi yorumlarda buluşalım!
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