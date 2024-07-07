Festival Sunucusu Yerin Dibine Soktu: Can Güvenliği Yüzünden Konseri İptal Eden Merve Özbey'den Açıklama!

Bir festival krizi daha yaşandı. Karabiga Priapos Deniz Festivali kapsamında 6 Temmuz gecesi sahne alması beklenen Merve Ersoy, güvenlik sebebiyle konseri iptal etti ve sahneye çıkmadı. Festival sunucusu, Özbey'i yerin dibine soktu. Özbey ve avukatından açıklama gecikmedi...