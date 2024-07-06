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Helal Olsun Bizim Çocuklar: Yenilgiyle Kahrolan Ünlü İsimlerin Milli Takıma Destek Mesajları!

Helal Olsun Bizim Çocuklar: Yenilgiyle Kahrolan Ünlü İsimlerin Milli Takıma Destek Mesajları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 02:29

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası serüveni maalesef sona erdi. Hollanda'ya 2-1 yenilen millilere ünlülerden destek gecikmedi!

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile yarı final için mücadele eden A Milli Futbol Takımı, sahadan ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile yarı final için mücadele eden A Milli Futbol Takımı, sahadan ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldı.

Milliler, Samet Akaydin'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği goller sebebiyle 2-1 skorla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Milliler, Samet Akaydin'in golü ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda yediği goller sebebiyle 2-1 skorla turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Çok istedik, çok umut ettik, olmadı. Ama takımımız her zamanki gibi şahaneydi! Helal olsun bizim çocuklara dedik, ünlü isimler de kervana katıldı! Gelin, mağlubiyetle kahrolan ünlülerimiz milli takım için neler demiş beraber bakalım!

Çok istedik, çok umut ettik, olmadı. Ama takımımız her zamanki gibi şahaneydi! Helal olsun bizim çocuklara dedik, ünlü isimler de kervana katıldı! Gelin, mağlubiyetle kahrolan ünlülerimiz milli takım için neler demiş beraber bakalım!
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