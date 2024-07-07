Aşk Hayatında Dikiş Tutturamayan Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Derin "Behlül" Yorumu!
Aşk Hayatında Dikiş Tutturamayan Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'dan Derin "Behlül" Yorumu!
Saba Tümer'e konuk olan ve aşk hayatında da bir türlü dikiş tutturamayan Müjde Uzman, aşka dair yaptığı derin 'Behlül' yorumuyla gündeme oturdu!
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Kızılcık Şerbeti'nde önce Settar Tanrıöğen'in sonra Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı Apo'nun biricik Alev'i Müjde Uzman, iki sezondur fırtınalar estiriyor biliyorsunuz!
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Çalkantılı hayatıyla da dikkat çeken güzel oyunucunun adı, en son önce Sinan Akçıl, sonra Oğuzhan Uğur ve ardından yine Sinan Akçıl'la anılmıştı hatırlarsanız.
Geçtiğimiz haftalarda "tükendim" vurgusu yaptığı hayata dair büyük serzenişi ve yorgunluğuyla gündeme gelen Uzman, Saba Tümer'in programına konuk oldu.
Programdan birçok kesit dikkat çekti fakat aşkta bir türlü dikiş tutturamayan güzel oyuncunun aşka dair döktürdüğü "Behlüllü" inciler gündeme bomba gibi düştü!
"Peşinden koşup, ikna ettikten sonra vazgeçen erkeklere 'Behlül' diyorum. Korkaklığın anatomisi oldu bu isim. Behlülllük bu!" açıklamasında bulunan Uzman, kimilerine "ağzından bal damlıyor" dedirtti, kimileriniyse kızdırdı! 🙈
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