Araştırmacılar bir adım daha attı ve bazı e-postaların imzasına ebeveynin üniversite mezunu olduğunu ekledi. Sonuç değişmedi, eşitsizlik yine sürdü. Münih Teknik Üniversitesi'nden çalışmanın ortak yazarı Philipp Lergetporer'e göre bu durum, farkın yalnızca ailelerin eğitim düzeyine dair varsayımlarla açıklanamayacağını gösteriyor.

Ayrımcılığın bölgeye göre de değiştiği görüldü. Göçmen geçmişli nüfusun daha az olduğu ilçelerde fark belirgin biçimde büyüdü. Bu ilçelerde kreşlere giden çocuklar arasında göçmen geçmişli olanların payı da daha düşük çıktı.