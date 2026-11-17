Alman Aile Bakanlığı'ndan Türk Çocukları İtirafı: "Kreşlerdeki Ayrımcılığa Müdahale Edemiyoruz"
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Almanya'da 22 binden fazla kreşe gönderilen aynı içerikli e-postalar, Türk soyadlı ailelerin somut bir yer teklifi alma ihtimalinin yaklaşık yüzde 20 daha düşük olduğunu ortaya koydu. ifo Enstitüsü'nün de aralarında bulunduğu bir araştırma ekibinin çalışması gündem olurken Federal Aile Bakanlığı bulguların ciddiye alınması gerektiğini söyledi, ancak kreşler üzerinde doğrudan yetkisi olmadığını da ekledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İslamiQ, TRT Deutsch
Türk soyadlı ailelerin kreş başvurularına hem daha az yanıt dönüyor hem de daha az yer teklif ediliyor.
Anne babanın üniversite mezunu olduğunu e-posta imzasına yazması bile farkı kapatmadı.
Bakanlığın yanıtı net: Yer dağıtımı eyaletlerde, belediyelerde ve yerel gençlik dairelerinde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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