Almanya Nomads Bosporus Türkiye Çetesini Yasakladı: 800'den Fazla Polis Baskın Yaptı
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bir motosiklet çetesi hakkında yasaklama kararı alındı. Karar kapsamında üç eyalette geniş çaplı arama operasyonları yapıldı. Eyalet İçişleri Bakanı Manuel Hagel, hedef alınan yapının ülkenin en kalabalık çetelerinden biri olduğunu duyurdu.
Nomads Bosporus Türkiye yasaklandı.
800'den fazla polis baskın yaptı.
Hagel çetenin güç gösterisine tepki gösterdi.
Çete Almanya'nın en büyük birimlerinden biri.
Yönetici isimler suçlara doğrudan katıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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