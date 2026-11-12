Almanya Nomads Bosporus Türkiye Çetesini Yasakladı: 800'den Fazla Polis Baskın Yaptı

Hagel'e göre Nomads Bosporus Türkiye ve üyeleri son yıllarda çok sayıda suça karıştı. Örgütle ilişkilendirilen suçlar arasında ateşli silahla ağır yaralama, yağma yoluyla gasp, tehdit ve zor kullanmanın yanı sıra silah, yasa dışı madde ve yaralama suçları da bulunuyor. Örgütün yönetici konumundaki isimlerinin bu suçlara doğrudan katıldığı ve başkalarını da bu eylemlere teşvik ettiği öne sürüldü. Yasaklama kararıyla çetenin örgütsel ve mali yapısının dağıtılması, üyelerin birbirine destek sağlama ve insanları sindirme imkânının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Hagel, operasyonda görev alan polis ve güvenlik birimlerine, ayrıca Bavyera ve Rheinland-Pfalz güvenlik teşkilatlarına teşekkür etti.