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Almanya Nomads Bosporus Türkiye Çetesini Yasakladı: 800'den Fazla Polis Baskın Yaptı

Almanya Nomads Bosporus Türkiye Çetesini Yasakladı: 800'den Fazla Polis Baskın Yaptı

Almanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.11.2026 - 17:39
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Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bir motosiklet çetesi hakkında yasaklama kararı alındı. Karar kapsamında üç eyalette geniş çaplı arama operasyonları yapıldı. Eyalet İçişleri Bakanı Manuel Hagel, hedef alınan yapının ülkenin en kalabalık çetelerinden biri olduğunu duyurdu.

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Nomads Bosporus Türkiye yasaklandı.

Nomads Bosporus Türkiye yasaklandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde Gremium MC Chapter Nomads Bosporus Türkiye adlı motosiklet çetesi ile bağlı alt yapılanmalarının faaliyetleri yasaklandı. Eyalet Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Manuel Hagel, kulübün yanı sıra Gremium MC Chapter Böblingen ve Gremium MC Chapter Leonberg birimlerinin de yasaklandığını duyurdu.

800'den fazla polis baskın yaptı.

800'den fazla polis baskın yaptı.

Yasaklama kararının uygulanması kapsamında Baden-Württemberg, Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde geniş çaplı arama operasyonları başlatıldı. Operasyonlar, Baden-Württemberg İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda sabahın erken saatlerinde yürütüldü. Ludwigsburg Polis Başkanlığının yönettiği çalışmalarda 50'den fazla adreste arama yapıldı ve 800'den fazla polis görev aldı. Aramalarda şu ana kadar 23 araç, 30'dan fazla silah ve yüksek miktarda nakit paraya el konuldu.

Hagel çetenin güç gösterisine tepki gösterdi.

Hagel çetenin güç gösterisine tepki gösterdi.

Hagel, atılan adımın Almanya'nın en fazla üyeye sahip motosiklet çetelerinden birini doğrudan hedef aldığını belirtti. Büyüklük ve şiddet gösterisiyle hukukun üzerinde olduklarını düşünenlerin yanıldığını vurgulayan Hagel, kamuya açık alanların suç örgütlerinin güç gösterisi yapabileceği yerler olmadığını söyledi. Eyalet tarihinde şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı örgüt yasaklama sürecinin yürütüldüğünü de ekledi. Bakana göre örgüt, sosyal medyada yayımladığı sert müzik videoları, korkutma amacı taşıyan mesajları ve gösterişli tavırlarıyla güçlü ve dokunulmaz olduğu izlenimi yaratmaya çalışıyordu.

Çete Almanya'nın en büyük birimlerinden biri.

Çete Almanya'nın en büyük birimlerinden biri.

Yasaklanan yapı, Almanya'nın en büyük ulusal yasa dışı motosiklet çetesi olarak tanımlanan Gremium MC Germany bünyesinde faaliyet gösteriyordu. Hagel, hedef alınan şubenin Gremium MC'nin Almanya'daki en fazla üyeye sahip birimlerinden biri olduğunu aktardı. Baden-Württemberg İçişleri Bakanlığına göre Gremium MC Germany, bölgesel ve ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor ve bu talepleri düzenli olarak şiddet kullanarak hayata geçirmeye çalışıyor. Kulübün temel amaçları arasında kendi güç alanını ve bölgesel hakimiyet iddialarını şiddet yoluyla kabul ettirmek de yer alıyor.

Yönetici isimler suçlara doğrudan katıldı.

Yönetici isimler suçlara doğrudan katıldı.

Hagel'e göre Nomads Bosporus Türkiye ve üyeleri son yıllarda çok sayıda suça karıştı. Örgütle ilişkilendirilen suçlar arasında ateşli silahla ağır yaralama, yağma yoluyla gasp, tehdit ve zor kullanmanın yanı sıra silah, yasa dışı madde ve yaralama suçları da bulunuyor. Örgütün yönetici konumundaki isimlerinin bu suçlara doğrudan katıldığı ve başkalarını da bu eylemlere teşvik ettiği öne sürüldü. Yasaklama kararıyla çetenin örgütsel ve mali yapısının dağıtılması, üyelerin birbirine destek sağlama ve insanları sindirme imkânının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Hagel, operasyonda görev alan polis ve güvenlik birimlerine, ayrıca Bavyera ve Rheinland-Pfalz güvenlik teşkilatlarına teşekkür etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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