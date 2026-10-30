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'10 Kardeşler' Çete Lideri Mekin Büyükdeniz'e İspanya'da Kanlı İnfaz

'10 Kardeşler' Çete Lideri Mekin Büyükdeniz'e İspanya'da Kanlı İnfaz

İspanya
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
30.10.2026 - 09:35
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İspanya'nın Katalonya bölgesinde 13 gün arayla yaşanan iki olay, ülkede organize suç tartışmasını yeniden alevlendirdi. Birkaç gün önce uğradığı saldırıda ayağından yaralanan 35 yaşındaki Mekin Büyükdeniz, tedavi gördüğü hastanede öldürüldü. Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre olayın Türk çeteler arasındaki hesaplaşma ihtimali olduğu belirtildi.

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10 Kardeşler suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz, ilk önce ayağından 10 kez vuruldu.

10 Kardeşler suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz, ilk önce ayağından 10 kez vuruldu.

Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre olay, 16 Ekim Cuma akşamı turistik sahil kenti Salou'da, Plaza Europa yakınlarında meydana geldi. '10 Kardeşler' adlı suç örgütünün lideri olarak bilinen Büyükdeniz, yürüdüğü sırada hareket halindeki bir araçtan açılan ateşle bacaklarından yaklaşık 10 kez vuruldu.

Ağır yaralanan Büyükdeniz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Katalan polisi, olayı rakip gruplar arasındaki bir hesaplaşma olarak değerlendirdi. Yerel basına göre Büyükdeniz, polisle iş birliği yapmayı ve şikâyetçi olmayı reddetti.

Hastane odasında eşinin gözü önünde öldürüldü.

Hastane odasında eşinin gözü önünde öldürüldü.

Büyükdeniz, yoğun bakımda kaldığı süre boyunca polis nezaretinde tutuldu. Ancak hayati tehlikesinin ortadan kalktığı gerekçesiyle bu koruma yaklaşık bir hafta önce sona erdirildi. Sabah'ın haberine göre Büyükdeniz, yoğun bakımdan servise alınırken yeniden hedef alınmaktan korktuğunu çevresine dile getirmişti.

29 Ekim Perşembe günü saat 03.30 sıralarında hastanenin 5. katındaki odasına kaskla giren bir kişi, eşinin gözü önünde Büyükdeniz'e üç el ateş ederek kaçtı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Büyükdeniz kurtarılamadı. İspanyol basını, saldırganın hastaneye acil servis tarafından girdiğini ve yüzünü bisiklet kaskı ile kar maskesiyle gizlediğini yazdı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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