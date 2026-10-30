'10 Kardeşler' Çete Lideri Mekin Büyükdeniz'e İspanya'da Kanlı İnfaz
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İspanya'nın Katalonya bölgesinde 13 gün arayla yaşanan iki olay, ülkede organize suç tartışmasını yeniden alevlendirdi. Birkaç gün önce uğradığı saldırıda ayağından yaralanan 35 yaşındaki Mekin Büyükdeniz, tedavi gördüğü hastanede öldürüldü. Sabah gazetesinden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre olayın Türk çeteler arasındaki hesaplaşma ihtimali olduğu belirtildi.
10 Kardeşler suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz, ilk önce ayağından 10 kez vuruldu.
Hastane odasında eşinin gözü önünde öldürüldü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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