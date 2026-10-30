'10 Kardeşler' Çete Lideri Mekin Büyükdeniz'e İspanya'da Kanlı İnfaz

Büyükdeniz, yoğun bakımda kaldığı süre boyunca polis nezaretinde tutuldu. Ancak hayati tehlikesinin ortadan kalktığı gerekçesiyle bu koruma yaklaşık bir hafta önce sona erdirildi. Sabah'ın haberine göre Büyükdeniz, yoğun bakımdan servise alınırken yeniden hedef alınmaktan korktuğunu çevresine dile getirmişti.

29 Ekim Perşembe günü saat 03.30 sıralarında hastanenin 5. katındaki odasına kaskla giren bir kişi, eşinin gözü önünde Büyükdeniz'e üç el ateş ederek kaçtı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Büyükdeniz kurtarılamadı. İspanyol basını, saldırganın hastaneye acil servis tarafından girdiğini ve yüzünü bisiklet kaskı ile kar maskesiyle gizlediğini yazdı.