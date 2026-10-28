İspanya'da Yaşanan Tren Faciasından Bir Hafta Önce Trende Çekilen Bir Video Ortaya Çıktı

İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treni çarpıştı. Son gelen bilgilere göre kazanın ardından can kaybı 68'e yükseldi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de verilirken ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildi.

Sosyal medyada ise tren kazasından bir hafta önce, trenin içinden çekilen bir video paylaşıldı. Videoda, bir pet şişeyle trenin ne kadar sallandığı görüntülendi.

Kaynak: IG / salseo_sev