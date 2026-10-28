İspanya'da Yaşanan Tren Faciasından Bir Hafta Önce Trende Çekilen Bir Video Ortaya Çıktı
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İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treni çarpıştı. Son gelen bilgilere göre kazanın ardından can kaybı 68'e yükseldi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de verilirken ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildi.
Sosyal medyada ise tren kazasından bir hafta önce, trenin içinden çekilen bir video paylaşıldı. Videoda, bir pet şişeyle trenin ne kadar sallandığı görüntülendi.
Kaynak: IG / salseo_sev
İspanya'daki trenin içinde çekilen video:
İspanya'da sabah yerel saatle 08.54'te iki hızlı tren çarpıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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