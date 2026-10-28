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İspanya'da Yaşanan Tren Faciasından Bir Hafta Önce Trende Çekilen Bir Video Ortaya Çıktı

İspanya'da Yaşanan Tren Faciasından Bir Hafta Önce Trende Çekilen Bir Video Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.10.2026 - 21:53
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İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treni çarpıştı. Son gelen bilgilere göre kazanın ardından can kaybı 68'e yükseldi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisi de verilirken ülkede 3 günlük resmi yas ilan edildi.

Sosyal medyada ise tren kazasından bir hafta önce, trenin içinden çekilen bir video paylaşıldı. Videoda, bir pet şişeyle trenin ne kadar sallandığı görüntülendi.

Kaynak: IG / salseo_sev

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İspanya'daki trenin içinde çekilen video:

İspanya'da sabah yerel saatle 08.54'te iki hızlı tren çarpıştı.

İspanya'da sabah yerel saatle 08.54'te iki hızlı tren çarpıştı.

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi. Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı. 

Korkunç kazada 68 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Başbakan Pedro Sanchez, kazadan ötürü ülke genelinde 3 günlük resmi yas ilan edileceğini duyurdu. 

Sosyal medyada ise paylaşılan bir videoda, İspanya'da 23 Ekim Cuma günü Toledo eyaletinden geçen bir Renfe trenine binen kişi, trenin ne kadar sallandığını göstermek için video çekti. O anda bunun normal olabileceğini düşünen kişi, bugün yaşanan kazanın ardından videoyu paylaştı.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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