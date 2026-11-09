Vodafone Almanya'da 2 Bin 300 Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor
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İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone, Almanya biriminde kapsamlı bir yeniden yapılanma ve tasarruf paketi başlattığını duyurdu. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 2 bin 300 çalışanını işten çıkarmayı veya pozisyonlarını farklı birimlere aktarmayı planlıyor. Almanya genelinde yaklaşık 12 bin personeli bulunan Vodafone'da açıklanan plan, her 5 çalışandan neredeyse birini etkileyecek.
Vodafone Almanya'da 2 bin 300 kişi etkilenecek.
Hedefte yönetim kademeleri ve idari departmanlar var.
Yapay zeka ve fiber altyapı öne çıkacak.
O2 Telefonica 60 mağazasını kapatacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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