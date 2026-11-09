Vodafone Almanya'da 2 Bin 300 Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor

Almanya'da kablolu televizyon mevzuatında yapılan ve kiracıların yayın aboneliğini zorunlu olmaktan çıkaran düzenleme, telekom operatörleri arasındaki müşteri kapma yarışını sertleştirdi. Bu durum maliyet disiplini ihtiyacını tüm pazarda tetikledi. Vodafone'un ülkedeki en güçlü rakiplerinden O2 Telefonica da geçtiğimiz aylarda benzer bir adım atarak bu yılın sonuna kadar 1.100 personelini işten çıkaracağını ve ülke genelindeki 60 fiziksel mağazasını kapatacağını duyurmuştu.