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Vodafone Almanya'da 2 Bin 300 Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor

Vodafone Almanya'da 2 Bin 300 Çalışanını İşten Çıkarmayı Planlıyor

Almanya Yapay Zeka
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.11.2026 - 18:31
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İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi Vodafone, Almanya biriminde kapsamlı bir yeniden yapılanma ve tasarruf paketi başlattığını duyurdu. Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 2 bin 300 çalışanını işten çıkarmayı veya pozisyonlarını farklı birimlere aktarmayı planlıyor. Almanya genelinde yaklaşık 12 bin personeli bulunan Vodafone'da açıklanan plan, her 5 çalışandan neredeyse birini etkileyecek.

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Vodafone Almanya'da 2 bin 300 kişi etkilenecek.

Vodafone Almanya'da 2 bin 300 kişi etkilenecek.

Vodafone, önümüzdeki iki yıl içinde Almanya'daki yaklaşık 2 bin 300 çalışanını işten çıkarmayı veya pozisyonlarını farklı birimlere aktarmayı planlıyor. Almanya genelinde yaklaşık 12 bin personeli bulunan şirkette açıklanan plan, her 5 çalışandan neredeyse birini doğrudan etkileyecek. Avrupa telekomünikasyon pazarında kızışan rekabet ve değişen yasal düzenlemeler, dev şirketleri sert maliyet tedbirleri almaya zorluyor.

Hedefte yönetim kademeleri ve idari departmanlar var.

Hedefte yönetim kademeleri ve idari departmanlar var.

Son dönemde yaşanan müşteri kayıplarının ardından operasyonel yapısını sadeleştirmeyi hedefleyen şirket, yönetim kademelerini, idari departmanları ve geçmişteki Unitymedia satın almasından devralınan mükerrer pozisyonları öncelikli olarak hedef alacak. Vodafone Almanya CEO'su Marcel de Groot, pazar koşullarının daha önce görülmemiş bir hızla dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte işe yarayan yöntemler, yarınki başarımızı garanti etmiyor.”

Yapay zeka ve fiber altyapı öne çıkacak.

Yapay zeka ve fiber altyapı öne çıkacak.

Yeniden yapılanmanın temelinde yapay zeka ve otomasyon yer alıyor. Şirket içi kurumsal süreçler, satış kanalları ve müşteri hizmetleri, yapay zeka destekli altyapılarla daha entegre ve kompakt bir modele dönüştürülecek. İş gücü azaltımıyla elde edilecek maliyet avantajı ise fiber altyapı ağları, bulut bilişim, kurumsal siber güvenlik ve dijital müşteri kanalları gibi stratejik büyüme alanlarına yönlendirilecek.

O2 Telefonica 60 mağazasını kapatacak.

O2 Telefonica 60 mağazasını kapatacak.

Almanya'da kablolu televizyon mevzuatında yapılan ve kiracıların yayın aboneliğini zorunlu olmaktan çıkaran düzenleme, telekom operatörleri arasındaki müşteri kapma yarışını sertleştirdi. Bu durum maliyet disiplini ihtiyacını tüm pazarda tetikledi. Vodafone'un ülkedeki en güçlü rakiplerinden O2 Telefonica da geçtiğimiz aylarda benzer bir adım atarak bu yılın sonuna kadar 1.100 personelini işten çıkaracağını ve ülke genelindeki 60 fiziksel mağazasını kapatacağını duyurmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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