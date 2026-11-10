Almanya'da Doğal Gaz Depoları Dibi Gördü: Yüzde 61'de Kalan Doluluk Kıtlık Uyarısını Getirdi

AGSI verilerine göre 1 Kasım itibarıyla depolardaki doluluk oranı yüzde 61,2 seviyesinde. Düzenlemede genel hedef yüzde 80, altı tesis için ise yüzde 45 olarak belirlenmişti; 1 Kasım için ortalama hedef yüzde 70'ti. Depolarda şu an yaklaşık 150 TWh gaz bulunuyor. Gaz ve Su Sanayi Birliği Başkanı Timm Kehler, bunun geçen kış çekilen miktardan belirgin biçimde fazla olduğunu hatırlattı.

Doluluk, yaz boyunca da gündemdeydi. Anadolu Ajansı'nın 20 Ağustos tarihli haberine göre depolar o dönemde yüzde 50'deydi ve Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller yüzde 50'ye ulaşmanın geçen yıla göre 50 gün geç gerçekleştiğini söyledi. Toptan gaz fiyatlarının İran çatışması nedeniyle yüksek seyretmesi de yaz aylarında depolamayı kârsız hale getirdi.

SEFE, Uniper ve VNG'nin de aralarında bulunduğu 17 işletmeciyi temsil eden INES, depolama kapasitesinin yüzde 90'dan fazlasını kontrol ediyor. INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, hedeflerin kaçırılmasını 'ciddi bir uyarı sinyali' olarak niteledi. Heinermann'a göre kış sonuna doğru çok düşük doluluk, arz güvenliği açısından özellikle kritik.