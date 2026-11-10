Almanya'da Doğal Gaz Depoları Dibi Gördü: Yüzde 61'de Kalan Doluluk Kıtlık Uyarısını Getirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Almanya'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 61'de kaldı. Gaz depolama sektörünün çatı kuruluşu INES, bu seviyeyi 'tarihi bir dip' olarak tanımlayıp aşırı soğuk geçecek bir kışta, özellikle ocak ile mart 2027 arasında gaz kıtlığı yaşanabileceği uyarısı yaptı. Düzenleyici kurum Bundesnetzagentur ise ciddi bir arz sıkıntısı riskini hâlâ 'düşük' görüyor.
Depolar yüzde 61'de kaldı, INES de bu seviyeyi tarihi bir dip olarak niteledi.
2010'daki sert kış senaryosunda aylık açık 6,6 TWh'ye kadar çıkabiliyor.
Hükümet "arz güvende" diyor, muhalefet ise Almanya'nın güvenlik tamponu kalmadığını söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın