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Almanya'da Doğal Gaz Depoları Dibi Gördü: Yüzde 61'de Kalan Doluluk Kıtlık Uyarısını Getirdi

Almanya'da Doğal Gaz Depoları Dibi Gördü: Yüzde 61'de Kalan Doluluk Kıtlık Uyarısını Getirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 19:22
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Almanya'da doğal gaz depolarının doluluk oranı yaklaşık yüzde 61'de kaldı. Gaz depolama sektörünün çatı kuruluşu INES, bu seviyeyi 'tarihi bir dip' olarak tanımlayıp aşırı soğuk geçecek bir kışta, özellikle ocak ile mart 2027 arasında gaz kıtlığı yaşanabileceği uyarısı yaptı. Düzenleyici kurum Bundesnetzagentur ise ciddi bir arz sıkıntısı riskini hâlâ 'düşük' görüyor.

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Depolar yüzde 61'de kaldı, INES de bu seviyeyi tarihi bir dip olarak niteledi.

Depolar yüzde 61'de kaldı, INES de bu seviyeyi tarihi bir dip olarak niteledi.
www.turkiyegazetesi.com.tr

AGSI verilerine göre 1 Kasım itibarıyla depolardaki doluluk oranı yüzde 61,2 seviyesinde. Düzenlemede genel hedef yüzde 80, altı tesis için ise yüzde 45 olarak belirlenmişti; 1 Kasım için ortalama hedef yüzde 70'ti. Depolarda şu an yaklaşık 150 TWh gaz bulunuyor. Gaz ve Su Sanayi Birliği Başkanı Timm Kehler, bunun geçen kış çekilen miktardan belirgin biçimde fazla olduğunu hatırlattı.

Doluluk, yaz boyunca da gündemdeydi. Anadolu Ajansı'nın 20 Ağustos tarihli haberine göre depolar o dönemde yüzde 50'deydi ve Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller yüzde 50'ye ulaşmanın geçen yıla göre 50 gün geç gerçekleştiğini söyledi. Toptan gaz fiyatlarının İran çatışması nedeniyle yüksek seyretmesi de yaz aylarında depolamayı kârsız hale getirdi.

SEFE, Uniper ve VNG'nin de aralarında bulunduğu 17 işletmeciyi temsil eden INES, depolama kapasitesinin yüzde 90'dan fazlasını kontrol ediyor. INES Genel Müdürü Sebastian Heinermann, hedeflerin kaçırılmasını 'ciddi bir uyarı sinyali' olarak niteledi. Heinermann'a göre kış sonuna doğru çok düşük doluluk, arz güvenliği açısından özellikle kritik.

2010'daki sert kış senaryosunda aylık açık 6,6 TWh'ye kadar çıkabiliyor.

2010'daki sert kış senaryosunda aylık açık 6,6 TWh'ye kadar çıkabiliyor.
www.aa.com.tr

INES'in hazırladığı senaryo, 2010'daki sert kışı baz alıyor. Bu senaryoda aylık gaz açığı 6,6 TWh'ye ulaşabiliyor; bu miktar Almanya'nın kış boyunca toplam gaz tüketiminin yaklaşık 1,5 gününe denk geliyor. Ocak ayının en soğuk günlerinde ise günlük açık 1,7 TWh'ye çıkabiliyor. Bu rakam, Ocak 2026'daki ortalama günlük tüketimin kabaca yüzde 40'ına karşılık geliyor.

INES, bu denli aşırı hava koşullarını olası görmüyor. Normal ya da ılıman sıcaklıklarda arzın güvende kalacağı belirtiliyor. Heinermann ise boru hattı ve LNG ithalatının tek başına soğuk günlerdeki zirve talebi karşılamaya yetmediğini söyledi. Doluluk düştükçe depolardan çekiş kapasitesi de azalıyor; bu da şubat ve mart aylarında sorun yaratabilir.

Kuruluş, çözüm olarak depolamayı teşvik edecek mali destekler, tesislerin kullanımını zorunlu kılan bir yasa ya da devlet kontrolünde bir gaz rezervi istiyor. Heinermann, işletmelerin bağlayıcı garantilere dayanan, uzun vadeli ve güvenilir bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Hükümet "arz güvende" diyor, muhalefet ise Almanya'nın güvenlik tamponu kalmadığını söylüyor.

Hükümet "arz güvende" diyor, muhalefet ise Almanya'nın güvenlik tamponu kalmadığını söylüyor.
www.turkiyegazetesi.com.tr

Bundesnetzagentur, ek ithalat seçeneklerini gerekçe göstererek ciddi bir arz sıkıntısı riskini düşük buluyor ve 'Almanya'da gaz arzı istikrarlı' diyor. Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü de belirli bir doluluk seviyesine ulaşılmasının arzın güvende olup olmadığını göstermediğini söyledi. Bakanlık, gazın erken çekilmesine karşı güvence sağlamak için özel ihaleler düzenliyor. Ekonomi Bakanı Katherina Reiche de eylül sonunda SEFE'ye daha fazla doğal gaz depolaması talimatı vermişti.

Eleştiri muhalefetten geldi. Yeşiller'den enerji politikacısı Michael Kellner, 'Gaz depoları o kadar boş ki Almanya'nın kış için güvenlik tamponu yok' dedi ve hükümeti önlem almamakla suçladı. Kellner'e göre soğuk hava dalgaları ya da tedarik aksamaları gaz fiyatlarını yukarı çekebilir. Kehler ise hedeflerin tutturulmamasının doğrudan bir sonucu olmadığını, çünkü yasada yaptırım bulunmadığını söyledi.

Gaz tedariki ağırlıklı olarak Norveç'ten boru hattıyla, LNG terminalleriyle ve Avrupalı komşulardan sağlanıyor. Yaklaşık 24 milyar kWh'lik, yani depolama kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'una denk gelen ulusal gaz rezervinin 2027'ye kadar kademeli olarak oluşturulması planlanıyor. Doluluk kuralları ise 31 Mart 2027'de sona erecek ve uzatılmayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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