Gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, sosyal medya, dijital oyunlar ve diziler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İçinden geçilen dijital çağda belli merkezlerin bilinçli faaliyetleri sonucunda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir değerler erozyonu yaşandığını söyleyen Bahçeli, 'Yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir.' dedi.

Etkin tedbirler alınmasının bir zorunluluk olduğunu kaydeden Bahçeli, bugün dünyada birçok ülkenin dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara çeşitli erişim kısıtlamaları getirdiğini anlattı. MHP lideri Devlet Bahçeli “Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada da bizim de gerekli adımlar atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir” ifadelerini kullandı.