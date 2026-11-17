Devlet Bahçeli'den Sosyal Medya Açıklaması: "Gerekli Adımları Atmanın Zamanı Geldi"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekip, birçok ülkenin çeşitli erişim kısıtlamaları getirdiğini belirterek “Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada da bizim de gerekli adımlar atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir” ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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