Kitap, depremlerin, fırtınaların, selin ve diğer aşırı hava olaylarının Tanrı'dan gelen uyarılar olarak yorumlandığı 16. yüzyılın ortasında hazırlandı. İçinde kıyamet vizyonlarını, gök olaylarını ve meteorolojik olayları gösteren 167 resim var. Resimler suluboya ve guajla yapıldı, her sahnenin altında olayın nerede ve ne zaman yaşandığını anlatan Almanca bir açıklama bulunuyor. Kitabın neden yapıldığı bugün bile bilinmiyor.

Sahnelerden biri, 1551'de Leipzig'in üzerinde parlayan beş güneşi gösteriyor. Uzmanlar bunun, halk arasında 'güneş köpeği' denen parhelion olayını anlattığını düşünüyor. 1456'da Roma'ya yağan kan yağmuru ise genellikle Sahra'dan gelen kırmızı toz parçacıklarının yağmur bulutlarıyla karışmasıyla açıklanıyor.

Diğer sahnelerde 1552'de Hollanda'nın Dordrecht kentini döven dev dolu taneleri, 1527'de Polonya'ya gelen çekirge istilası ve 1230'da Frizya kıyısını basan Kuzey Denizi var. Araştırmacılar, 1533'te Bavyera semasında uçan 'harika ejderhaların' kuzey ışıklarını anlattığını düşünüyor.