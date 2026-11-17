Tek Nüshası Olan Kıyamet Kitabı 1 Milyon Sterline Satılabilir
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Beş güneşin Leipzig'in üzerinde parladığı, Roma'ya kan yağmurunun yağdığı resimlerle dolu 16. yüzyıl el yazması Book of Miracles (Mucizeler Kitabı), Londra'da açık artırmaya çıkıyor.
Christie's, bilinen tek nüsha olan kitabın 10 Aralık'taki müzayedede 700 bin ile 1 milyon sterlin arasında satılmasını bekliyor. The Guardian'a göre kamu kurumları, kitabın varlığı bilindiğinden beri ilk kez teklif verme şansı yakalıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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