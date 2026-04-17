600 Yıldır Hiçbir Kriptografın Çözemediği Kitap: Voynich El Yazması Neden Çözülemiyor?

Voynich El Yazması, 1912 yılında antik kitap satıcısı Wilfrid Voynich tarafından İtalya'daki bir Cizvit koleksiyonunda gün ışığına çıkarıldı. Karbon-14 analizleri, parşömenin 1404-1438 yılları arasına ait olduğunu kesinleştirdi.

Eser; botanik, astronomi, biyoloji, kozmoloji, farmakoloji ve tarifler olmak üzere altı ana bölümden oluşuyor. Ancak en ilginç nokta, çizilen bitkilerin hiçbirinin bilinen dünya florasıyla tam olarak eşleşmemesidir.

İkinci Dünya Savaşı Kod Kıranları Neden Başarısız Oldu?

ABD Ordusunun efsanevi kriptografı William Friedman, Japonya'nın 'Purple' şifresini kırdıktan sonra odağını bu kitaba çevirdi. Friedman ve ekibi 30 yıl boyunca istatistiksel analizler yürüttü ancak sonuç alamadı.

1950'lerde NSA uzmanları tarafından yapılan bilgisayar destekli incelemeler, metnin gerçek bir dil yapısına (Zipf Yasası'na uygunluk gibi) sahip olduğunu kanıtladı fakat bu dil, bilinen hiçbir dil ailesine mensup değildi. Yale Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nden Dr. Stephen Bax'ın 2014 araştırması, bazı kelimelerin bitki adları olabileceğini öne sürdü.