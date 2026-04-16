Nazca Çizgileri'nin 2000 Yıllık Gizemi Çözülemiyor: Dev Figürleri Kim, Neden Çizdi?

Mel Gibson’ın başrolünde olduğu, 2002 yapımı 'İşaretler' (Signs) filmindeki o gizemli ekin çemberlerini hatırlıyor musunuz? Üstelik filmi aratmayan Nazca Çizgiler, son derece gerçek. Peru'nun kurak çöllerinde antik Nazca medeniyeti tarafından zemine kazınmış devasa geoglifler, yaklaşık 2.000 yıl önce oluşturuldu. Günümüzde hem arkeologların hem de teknoloji dünyasının odak noktası olan figürlere yenileri de eklendi.

2024 yılında Masato Sakai liderliğindeki ekibin yapay zeka (AI) kullanarak keşfettiği 303 yeni figür, bu antik gizemi modern teknolojiyle yeniden gündeme taşıdı. Peki, sadece gökyüzünden görülecek şekilde tasarlanan Nazca Çizgiler kim tarafından ve neden çizildi?

İşte Nazca Çizgileri’nin büyüleyici hikayesi

