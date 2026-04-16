Nazca Çizgileri'nin 2000 Yıllık Gizemi Çözülemiyor: Dev Figürleri Kim, Neden Çizdi?

Elif ÇAMLIBEL
16.04.2026 - 16:32

Mel Gibson’ın başrolünde olduğu, 2002 yapımı 'İşaretler' (Signs) filmindeki o gizemli ekin çemberlerini hatırlıyor musunuz? Üstelik filmi aratmayan Nazca Çizgiler, son derece gerçek. Peru'nun kurak çöllerinde antik Nazca medeniyeti tarafından zemine kazınmış devasa geoglifler, yaklaşık 2.000 yıl önce oluşturuldu. Günümüzde hem arkeologların hem de teknoloji dünyasının odak noktası olan figürlere yenileri de eklendi. 

2024 yılında Masato Sakai liderliğindeki ekibin yapay zeka (AI) kullanarak keşfettiği 303 yeni figür, bu antik gizemi modern teknolojiyle yeniden gündeme taşıdı. Peki, sadece gökyüzünden görülecek şekilde tasarlanan Nazca Çizgiler kim tarafından ve neden çizildi? 

İşte Nazca Çizgileri’nin büyüleyici hikayesi

Nazca Çizgileri: Peru'nun 2000 Yıllık Gizemi ve AI ile Yapılan 303 Yeni Keşif

Peru'nun güney sahillerinde 450 kilometrekarelik alanda yayılan Nazca Çizgileri, 2000 yıldır insanlığın en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. 300'den fazla geometrik şekil ve hayvan figürünü barındıran bu antik sanat eserleri, 2024 yılında yapay zeka teknolojisi sayesinde keşfedilen 303 yeni figürle zenginleşti. Artık 700’den fazla dev geoglif olduğu biliniyor. Peki, nedir bu Nazca Çizgiler? Ve kim tarafından yapıldı? 

Gelin, 2.000 yıllık bu gizeme yakından bakalım.👇

Nazca Çizgileri Nedir ve Nasıl Yapılmıştır?

Nazca Çizgileri, günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce antik Nazca medeniyeti tarafından oluşturulmuş dev geogliflerdir. Bu figürler, çölün üst katmanındaki koyu renkli kayaları kaldırarak altındaki açık renkli yüzeyi ortaya çıkarma tekniğiyle yapılmıştır. En büyük figürlerden bazıları 370 metre uzunluğa kadar çıkmaktadır.

Çizgiler arasında kartal, balina, maymun, örümcek ve sinek kuşu (kolibri) gibi hayvan figürlerinin yanı sıra düz çizgiler, üçgenler ve spiraller gibi geometrik şekiller de bulunur. Bu dev sanat eserlerinin en şaşırtıcı özelliği ise ancak havadan bakıldığında tam formlarının görülebilmesi.

Maria Reiche'nin Hayatını Adadığı Araştırma

Nazca Çizgileri'nin modern bilim dünyasına tanıtılmasında en önemli isim Alman matematikçi ve arkeolog Maria Reiche'dir. 1903 doğumlu Reiche, 1940'larda Peru'ya gelmiş ve hayatının geri kalanını bu gizemli çizgileri araştırmaya adamıştır.

Reiche, 50 yılı aşkın süre boyunca çizgileri haritalama, ölçümleme ve koruma altına alma çalışmaları yürütmüştür. Onun çabaları sayesinde Nazca Çizgileri 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Reiche'nin teorilerine göre çizgiler, antik Nazca halkının astronomik gözlemlerini kaydettiği dev bir takvim sistemi olabilir.

2024'te AI Teknolojisiyle 303 Yeni Keşif

Yamagata Üniversitesi'nden Masato Sakai liderliğindeki Japon araştırma ekibi, 2024 yılında yapay zeka teknolojisini kullanarak Nazca Çizgileri'nde 303 yeni figür keşfettiğini duyurdu. Bu çalışma, arkeoloji alanında AI kullanımının ne kadar devrim niteliğinde sonuçlar doğurabileceğini gösteren önemli bir örnektir.

Masato Sakai ve ekibi, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini yapay zeka algoritmaları ile analiz ederek, daha önce tespit edilmemiş küçük boyutlu ve insan biçimli (relief tipi) figürleri ortaya çıkardılar. Bu keşif, toplam figür sayısını 730'un üzerine çıkarmış oldu. Araştırma sonuçları Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı.

Su Ritüelleri Hipotezi: Çizgilerin Gerçek Amacı Ne?

Modern arkeoloji araştırmalarında öne çıkan en güçlü teorilerden biri, Nazca Çizgileri'nin su ritüelleriyle bağlantılı olduğu hipotezidir. David Johnson'ın yürüttüğü uzun soluklu araştırmalar, çizgilerin çoğunun yeraltı su kaynaklarının ve akiferlerin bulunduğu bölgelere işaret ettiğini göstermiştir.

Bu teori, Nazca bölgesinin son derece kurak bir iklime sahip olması ve antik Nazca medeniyetinin su kaynaklarına büyük önem vermesi gerçeğiyle örtüşmektedir. Araştırmacılar, çizgilerin ritüel yürüyüş yolları olarak kullanılmış olabileceğini ve su tanrılarına adanmış törenler için yapılmış olduğunu düşünüyor.

Nazca Çizgiler Neden Sadece Havadan Görünüyor?

Nazca Çizgileri'nin en büyük gizemlerinden biri, neden bu kadar büyük boyutlarda yapılmış olmaları. Antik Nazca halkının uçak teknolojisine sahip olmadığı bilinen bir gerçek. Ancak bu dev figürleri sadece havadan bakıldığında tam formlarıyla görebilmek mümkün.

Arkeolog Johan Reinhard'ın araştırmalarına göre, bu durum tesadüf değildir. Antik Nazca halkı, bu figürlerin tanrılar tarafından göklerde görülmesi için tasarlamış olabilir. Nazca mitolojisinde gökyüzü tanrıları önemli bir yere sahip ve çizgiler bu tanrılarla iletişim kurmanın bir yolu olarak düşünülmüş olabilir.

Ley Line Teorileri vs Bilimsel Açıklamalar

Nazca Çizgileri hakkında ortaya atılan teoriler arasında 'ley line' (enerji hatları) teorileri de bulunur. Bu teorilere göre, çizgiler Dünya'nın doğal enerji alanlarını takip eder ve spiritüel güçlerle bağlantılıdır. Ancak bu iddialar bilimsel temelden yoksundur.

Bilimsel araştırmalar ise çok daha somut açıklamalar sunmaktadır. Stanford Üniversitesi'nden Anthony Aveni'nin yayımlanan çalışmaları, çizgilerin çoğunun astronomik objelerle rastlantısal hizalanmalar gösterdiğini, ancak sistematik bir astronomik takvim olmadığını göstermiştir. En güçlü bilimsel kanıtlar, çizgilerin ritüel ve dini amaçlarla yapıldığını desteklemektedir.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
