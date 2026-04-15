Zaman Aslında Her Yerde Aynı Hızda Akmıyor: Einstein'ın Kanıtlanmış Teorisi

Zamanın akışı mutlak bir sabit midir, bulunduğunu yere göre değişir mi? Belki de daha önce 'Burada zaman daha hızlı akıyor' dediğiniz yerler olmuştur. Yanılmadınız, bu his gerçek. Çünkü Einstein’ın Genel Görelilik Teorisi, zamanın yerçekimi etkisiyle büküldüğünü ve yüksek irtifalarda daha hızlı aktığını kanıtlıyor.

Günümüzde elimizden düşmeyen akıllı telefonlardaki GPS sistemlerinden en hassas atom saatlerine kadar modern teknolojinin kalbinde yatan bu fiziksel gerçeklik, evreni algılayışımızı da tümüyle değiştiriyor. İşte milimetrik hassasiyetle kanıtlanmış 'zaman genişlemesi' olgusunun perde arkası ve zamanın değişen akış hızı...

