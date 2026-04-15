Kağıt Paraların İçine Gizlenen Şifreler: Fotokopi Makinesi Parayı Nasıl Tanıyor?

EURion takımyıldızı, banknot üzerinde belirli bir geometrik düzende yerleştirilen beş küçük daireden oluşur. Bu daireler genellikle 1 milimetre çapındadır ve ilk bakışta rastgele serpilmiş gibi görünseler de aslında matematiksel bir dizilimdedirler.

Fotokopi makineleri ve tarayıcılar, işlem sırasında bu beşli halka dizilimini tarar. Eğer cihaz bu deseni algılarsa, işlemi otomatik olarak durdurur veya siyah bir çıktı vererek kopyalamayı reddeder.