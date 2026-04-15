Kağıt Paraların İçine Gizlenen Şifreler: Fotokopi Makinesi Parayı Nasıl Tanıyor?

Elif ÇAMLIBEL
15.04.2026 - 21:02

Banknotların sadece birer kağıt parçası değil de yüksek teknolojili birer veri deposu olduğunu biliyor muydunuz? Fotokopi makinesi ve tarayıcılar ile kağıt paranın kopyalanmasını engelleyen gizli dijital kalkan EURion takımyıldızı, insan gözüyle fark edilmiyor bile. Modern dünyada sahteciliği önlemek adına geliştirilen bu dijital güvenlik sistemi Türk Lirası'ndan Euro'ya kadar tüm dünyanın cüzdanını koruyor. 

İşte banknotlarda gizlenen o noktaların hikayesi:

EURion Takımyıldızı: Kağıt Paraları Koruyan Gizli Güvenlik Sistemi

Kağıt paraları fotokopi makinelerinde kopyalamaya çalıştığınızda 'yasak işlem' uyarısı almanız tesadüf değildir. Bu durum, EURion takımyıldızı adı verilen ve insan gözüyle fark edilmesi zor olan gizli bir güvenlik sisteminden kaynaklanır. Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Markus Kuhn'un 2002 yılında keşfettiği bu teknoloji, modern banknot güvenliğinin temel taşıdır.

EURion Takımyıldızı Nedir ve Nasıl Çalışır?

EURion takımyıldızı, banknot üzerinde belirli bir geometrik düzende yerleştirilen beş küçük daireden oluşur. Bu daireler genellikle 1 milimetre çapındadır ve ilk bakışta rastgele serpilmiş gibi görünseler de aslında matematiksel bir dizilimdedirler.

Fotokopi makineleri ve tarayıcılar, işlem sırasında bu beşli halka dizilimini tarar. Eğer cihaz bu deseni algılarsa, işlemi otomatik olarak durdurur veya siyah bir çıktı vererek kopyalamayı reddeder.

Hangi Ülkeler EURion Sistemini Kullanıyor?

Günümüzde 50'den fazla ülke bu sistemi kullanmaktadır. Başta Türk Lirası (TL) olmak üzere; ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni gibi majör para birimleri bu teknolojiyle donatılmıştır. 

Her ülke, kendi banknot tasarımına uygun olarak bu noktaları notaların içine, çiçek desenlerine veya boş alanlara gizlice yerleştirir.

Dijital Görüntü İşleme Yazılımları EURion'u Nasıl Algılıyor?

Adobe Photoshop gibi profesyonel yazılımlar, EURion takımyıldızının yanı sıra Merkezi Banknot Caydırma Sistemi (CBCDG) tarafından geliştirilen algoritmaları kullanır. Yazılım, bir banknot görseli açılmaya çalışıldığında görüntüdeki dairesel şekilleri ve aralarındaki mesafeleri ölçer. Eşleşme tespit edildiğinde, program kullanıcıya yasal uyarı göstererek düzenleme işlemini tamamen engeller.

Banknot Güvenliğindeki Diğer Gelişmiş Teknolojiler

Mikro Yazılar ve Nano Baskı

Modern banknotlarda EURion sisteminin yanı sıra mikroskopik boyutlarda yazılar bulunur. Bu yazılar çıplak gözle görülemeyen ancak büyüteç altında okunabilen metinlerdir. Federal Reserve Bank of Chicago'dan yapılan araştırmalara göre, bu mikro yazılar genellikle 0.1-0.5 milimetre yüksekliğinde olup özel baskı teknikleriyle üretilir.

Optik Değişken Mürekkepler (OVI)

Banknot güvenliğinde kullanılan bir diğer teknoloji de optik değişken mürekkepler (OVI) sistemidir. Bu mürekkepler, banknotu farklı açılardan görüntülediğinizde renk değişimi gösterir. MIT Malzeme Bilimi Bölümü'nden Prof. Michael Rubner'in çalışmalarına göre, bu etki nanoskopik metalik partiküllerin ışığı farklı şekillerde yansıtmasından kaynaklanır.

Hologramlar

Modern bannotlarda kullanılan hologramlar, lazer teknolojisiyle üretilen üç boyutlu görsel efektler sunar. Bu hologramlar, banknotu hareket ettirdiğinizde farklı görüntüler veya desenler gösterir. Güvenlik şeritleri ise banknot kağıdının içine gömülü, parlak metalik bantlardır ve sahte para üretimini zorlaştırır.

Kanada Polimer Banknotlarında Lazer Deneyi ve Gizli Mesajlar

Kanada'nın polimer (plastik) banknotları, geleneksel kağıt paralardan çok daha ileri düzeyde bir sır barındırır. Waterloo Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı deneyler, bu paraların üzerindeki şeffaf pencerelerin birer difraksiyon ızgarası gibi çalıştığını kanıtlamıştır. Eğer bu şeffaf bölgedeki akçaağaç yaprağına bir lazer tutarsanız, ışık kırılır ve karşıdaki duvara banknotun değerini (örneğin '20') bir ışık projeksiyonu olarak yansıtır. Bu, kopyalanması neredeyse imkansız olan bir nano-mühendislik harikasıdır.

Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
