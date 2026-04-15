Antikythera Mekanizması: Antik Yunan'ın 2000 Yıllık Analog Bilgisayarı

Antikythera Mekanizması, yaklaşık M.Ö. 150-100 yılları arasında üretildiği tahmin edilen mekanik bir hesaplama cihazıdır. 1900 yılında sünger avcısı Elias Stadiatis tarafından Antikythera Adası yakınlarındaki bir Roma batığında keşfedilmiş, 1901'de ise gün yüzüne çıkarılmıştır. İlk bakışta korozyona uğramış, anlamsız bronz parçalar gibi görünen bu kalıntılar, zamanla insanlık tarihinin en şaşırtıcı teknolojik keşfine dönüştü.

Arkeolog Valerios Stais, 1902 yılında bu parçaların karmaşık bir dişli sistemi olduğunu fark eden ilk kişi oldu. Ancak bu 'antik bilgisayarın' gerçek gücünü anlamak, modern X-ray teknolojilerinin gelişmesiyle bir yüzyılı bulacaktı.