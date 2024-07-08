30 Yaşını İple Çektiğini Söyleyen Mert Ramazan Demir'e İrem Derici'den Beklenmedik Davet!
30 Yaşını İple Çektiğini Söyleyen Mert Ramazan Demir'e İrem Derici'den Beklenmedik Davet!
İş birliği yaptığı markayla bir video çeken Mert Ramazan Demir, iple çektiği yaşın 30 olduğunu söyledi. Bunu duyan ve 37'sine Mart'ta basan İrem Derici ise yerinde duramadı... 😂
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İki sezondur fırtınalar estiren Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir, pik dönemini yaşıyor biliyorsunuz!
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Rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'yla oldukça karmaşık başlayan fakat nihayet huzura erdirdikleri bir aşk yaşayan Mert Ramazan Demir, dizinin sezon finali yapmasıyla beraber soluğu İspanya'da almıştı.
Ülkeye dönüş yapan, şimdilerde de Türkiye sınırlarında yazın keyfini çıkaran oyuncu, geçtiğimiz saatlerde iş birliği yaptığı markayla bir soru cevap videosu çekti.
Kendisiyle ilgili birçok soruya yanıt veren Mert Ramazan Demir'in "bir an önce 30 yaşına gelmek istiyorum" itirafı ise sosyal medyayı büyük salladı.
Kimileri Mert'i haklı buldu, "20'lerde karakter oturmuyor" dedi. Kimileriyse "20'lerinin tadını çıkar" önerisinde bulundu. Fakat asıl ders 37 yaşına giren İrem Derici'den geldi! 😂
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Derici, 30'lardan pek de memnun değil herhalde ki Mert Ramazan Demir'e "bok var gel" demeyi tercih ederek beklenmedik bir davette bulundu 🙈
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