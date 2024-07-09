Oyuncu Aybüke Pusat'ın Sır Gibi Sakladığı Fotoğraf Makinesi Ayyuka Çıktı

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davetten çıkarken görüntülendi. Kombini oldukça dikkat çekici parçaları içerisinde barındıran Pusat'ın bir diğer dikkatleri üzerinde toplayan eşyası ise sır gibi sakladığı fotoğraf makinesi oldu.