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Oyuncu Aybüke Pusat'ın Sır Gibi Sakladığı Fotoğraf Makinesi Ayyuka Çıktı

Oyuncu Aybüke Pusat'ın Sır Gibi Sakladığı Fotoğraf Makinesi Ayyuka Çıktı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 11:31

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, geçtiğimiz akşam katıldığı bir davetten çıkarken görüntülendi. Kombini oldukça dikkat çekici parçaları içerisinde barındıran Pusat'ın bir diğer dikkatleri üzerinde toplayan eşyası ise sır gibi sakladığı fotoğraf makinesi oldu.

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Güzel oyuncu, birçok televizyon dizinde yer alsa da Söz dizisiyle ön plana çıkmıştı. Kendisini en son Teşkilat dizisindeki performansıyla hafızalarda yer edinmeyi başardı.

Güzel oyuncu, birçok televizyon dizinde yer alsa da Söz dizisiyle ön plana çıkmıştı. Kendisini en son Teşkilat dizisindeki performansıyla hafızalarda yer edinmeyi başardı.

Pusat, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte. Çiftin ayrılmış olabileceği iddiaları şu sıralar dolanıyor olsa da ikili sosyal medya üzerinden birbirlerini hala takip ediyor.

Pusat, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile birlikte. Çiftin ayrılmış olabileceği iddiaları şu sıralar dolanıyor olsa da ikili sosyal medya üzerinden birbirlerini hala takip ediyor.

Aybüke Pusat, geçtiğimiz akşam Hafsanur Sancaktutan, Tuba Büyüküstün gibi isimlerin de yer aldığı bir davete katıldı. Davetin çıkışında görüntülenen Pusat, kombiniyle oldukça dikkat çekti.

Aybüke Pusat, geçtiğimiz akşam Hafsanur Sancaktutan, Tuba Büyüküstün gibi isimlerin de yer aldığı bir davete katıldı. Davetin çıkışında görüntülenen Pusat, kombiniyle oldukça dikkat çekti.

Sepet çanta stiliyle Jane Birkin'e göz kırpan güzel oyuncunun elinde tuttuğu fotoğraf makinesi de dikkatlerden kaçmadı. Muhabir, fotoğraf makinesiyle neyi çektiğini sorunca, ''arkadaşlarımı çekiyorum bu makineyle; o kadar magazinsel şeyler yok içerisinde'' diyerek açıklama yaptı.

Sepet çanta stiliyle Jane Birkin'e göz kırpan güzel oyuncunun elinde tuttuğu fotoğraf makinesi de dikkatlerden kaçmadı. Muhabir, fotoğraf makinesiyle neyi çektiğini sorunca, ''arkadaşlarımı çekiyorum bu makineyle; o kadar magazinsel şeyler yok içerisinde'' diyerek açıklama yaptı.

''Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz'' esprisinden, ayyuka çıkan fotoğraf makinesine Aybüke Pusat'ın röportajını merak edenleri şöyle alalım👇

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