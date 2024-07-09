Aman Dikkat: Afra Saraçoğlu Kendisine Yöneltilen İftira ve Hakaretler İçin Hukuki Süreci Başlattı!
Aman Dikkat: Afra Saraçoğlu Kendisine Yöneltilen İftira ve Hakaretler İçin Hukuki Süreci Başlattı!
Son dönemlerin göz önünde olan oyuncusu Afra Saraçoğlu, gerek verdiği röportajlarla gerekse de ilişkisiyle gündeme geliyordu. Haliyle kendisini seven ve iyi dileklerini iletenler olduğu gibi sevmeyeni ve hakkında kötü konuşanı da oldukça fazla kendisinin. Afra'nın menajerlik şirketinden gelen habere göre, nefret söylemi ve iftira barındıran yorumların tümü için bir hukuki süreç başlatılıyor.
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Son zamanlarda Yalı Çapkını dizisiyle popülerliği artan ve gündemden düşmeyen isimlerden birisi Afra Saraçoğlu.
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Şimdilerde yaz tatilinin tadını çıkartan Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nda tanışıp ilişki yaşamaya başladığı Mert Ramazan Demir ile olan aşkıyla da sık sık gündeme geliyor.
Kendisinin seveni olduğu kadar sevmeyeni de bir hayli fazla. Sosyal medya üzerinden kendisi üzerine birçok eleştiri, hakaret ve iftira yağan Afra Saraçoğlu bu durumdan oldukça yorulmuş olacak ki kendisinin menajerlik şirketi bu duruma el atmaya karar verdi.
Ajansın yaptığı açıklamaya göre, Afra Saraçoğlu hakkında yapılacak her türlü nefret söylemi içeren yorum, hakaret ve iftira yakından izlenecek. Aynı zamanda bu durum ajans ve hukuk müşavirliği tarafından da takip edilmeye devam edecekmiş.
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