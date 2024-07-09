Aman Dikkat: Afra Saraçoğlu Kendisine Yöneltilen İftira ve Hakaretler İçin Hukuki Süreci Başlattı!

Son dönemlerin göz önünde olan oyuncusu Afra Saraçoğlu, gerek verdiği röportajlarla gerekse de ilişkisiyle gündeme geliyordu. Haliyle kendisini seven ve iyi dileklerini iletenler olduğu gibi sevmeyeni ve hakkında kötü konuşanı da oldukça fazla kendisinin. Afra'nın menajerlik şirketinden gelen habere göre, nefret söylemi ve iftira barındıran yorumların tümü için bir hukuki süreç başlatılıyor.