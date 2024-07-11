Ex'ten Next Oluyor muydu? 1.5 Yıl Önce Ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz İlişkilerine Bir Şans Daha Verdi
Ex'ten Next Oluyor muydu? 1.5 Yıl Önce Ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz İlişkilerine Bir Şans Daha Verdi
'Baht Oyunu' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, evlilik yolundayken beklenmedik bir şekilde ayrılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Cemre Baysel'in açıklaması sonrası barıştığı düşünülen çiftimiz el ele kameralara yakalandı.
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Baht Oyunu dizisinde rol arkadaşı olarak başladıkları dostluklarına dizinin sonunda tüm yakıştırmalarla birlikte taze aşıklar olarak devam eden Cemre Baysal ve Aytaç Şaşmaz çifti ilişkileriyle dikkat çeken isimlerdendi.
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Fakat bu çok yakıştırılan çiftimiz ilişkilerini doyasıya paylaşmalarının ardından ayrılık haberleriyle sevenlerini üzmüş, evlilik bekleyenler resmen şoke olmuştu.
2022 senesinin Aralık ayında ayrılan ikili hakkında geçtiğimiz günlerde sevindiren bir haber ortaya çıktı! Cemre Baysel'in verdiği "çok mutluyum" haberi birçok kişiyi heyecanlandırırken beklenen görüntü geldi.
Bir buçuk yıl önce ilişkilerini sonlandıran Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti kameralara el ele yakalandı! Sevenleri bu görüntülere "Yakışıyorlar iyi barışmışlar" gibi yorumlarda bulundu.
İşte o anlar 👇
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