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Aşkı Zor Yakaladığından Şikayetçi Olan Melisa Döngel İkili İlişkilerinde Taktik Yapmadığını İtiraf Etti

Aşkı Zor Yakaladığından Şikayetçi Olan Melisa Döngel İkili İlişkilerinde Taktik Yapmadığını İtiraf Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 19:20

Oyunculuğuyla ve açıklamalarıyla magazin manşetlerine adını yazdıran Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük dikkat çekiyor. Aşk hayatıyla sık sık konuşulan oyuncu yaptığı açıklamayla yine gündeme oturdu.

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Oyunculuğuyla zaman zaman eleştirilen, zaman zaman da beğenilen Melisa Döngel, en son Now TV ekranlarında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinde "Aylin" karakterini canlandırarak adından bahsettirmişti.

Oyunculuğuyla zaman zaman eleştirilen, zaman zaman da beğenilen Melisa Döngel, en son Now TV ekranlarında yayınlanan "Kirli Sepeti" dizisinde "Aylin" karakterini canlandırarak adından bahsettirmişti.

Aşk haberleriyle sık sık gündemde bomba etkisi yaratan Döngel sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarından, rol arkadaşlarıyla bulaştığı aşk iddialarına çok konuşulan isimlerden biri.

Aşk haberleriyle sık sık gündemde bomba etkisi yaratan Döngel sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarından, rol arkadaşlarıyla bulaştığı aşk iddialarına çok konuşulan isimlerden biri.

Son zamanlarda rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan'la aşk yaşadığı iddialarından bir an olsun uzaklaşamayan Melisa Döngel açıklamalarına rağmen kimilerine inandırıcı gelmiyor.

Son zamanlarda rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan'la aşk yaşadığı iddialarından bir an olsun uzaklaşamayan Melisa Döngel açıklamalarına rağmen kimilerine inandırıcı gelmiyor.

Özel hayatıyla ilgili daha önce "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" açıklamasında bulunan isim yine sözleriyle dikkat çekti.

Özel hayatıyla ilgili daha önce "Baktın arkadaşımın sevgilisi, beğenirim hoşlanırım asla 'yapmam' demem. Ama yani yapmamaya çalışırım, özen gösteririm" açıklamasında bulunan isim yine sözleriyle dikkat çekti.

Bu sefer aşk hayatında ne kadar cesur olduğunu dile getiren isim "Bende taktik yok. Birinden hoşlanırsam pat diye söylerim. 'Gel buluşalım' derim. Hiç taktik yapmam. Zaten aşkı zor yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sefer aşk hayatında ne kadar cesur olduğunu dile getiren isim "Bende taktik yok. Birinden hoşlanırsam pat diye söylerim. 'Gel buluşalım' derim. Hiç taktik yapmam. Zaten aşkı zor yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

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