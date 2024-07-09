Kendisini Takipten Çıkan Wanda Nara ile Boşanma İddialarına Karışan Icardi'nin Son Hali "Erimiş Adam" Dedirtti
Kendisini Takipten Çıkan Wanda Nara ile Boşanma İddialarına Karışan Icardi'nin Son Hali "Erimiş Adam" Dedirtti
Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı söylenmişti. Nara, ayrıca ünlü futbolcuyu sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Haberlerin ardından Icardi'nin ortaya çıkan fotoğrafı hayranlarını endişelendirdi.
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Galatasaray camiasının sevgilisi Mauro Icardi, sadece futbol kariyeriyle değil özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Eşi Wanda Nara'yla çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi cephesinden haberler yine kötü...
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Son zamanlarda gündeme Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımlarıyla gelen ikilinin paylaştığı fotoğraf ve videolarla özellikle Galatasaray taraftarını şaşırtmış ve tepki toplamıştı.
Geçtiğimiz gün Icardi'yi takipten çıkan Nara'nın bu hamlesi Arjantin basınında ortaya atılan boşanma iddialarını doğrular nitelikteydi.
Ortaya çıkan haberlerin ardından Icardi'nin karısını hala takip ettiği fark edilmişti... Futbolcunun sosyal medyada yayılan bu görüntüsü ise sevenlerini üzdü.
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