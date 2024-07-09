Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kendisini Takipten Çıkan Wanda Nara ile Boşanma İddialarına Karışan Icardi'nin Son Hali "Erimiş Adam" Dedirtti

Kendisini Takipten Çıkan Wanda Nara ile Boşanma İddialarına Karışan Icardi'nin Son Hali "Erimiş Adam" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 22:58

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre, Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye boşanma davası açtığı söylenmişti. Nara, ayrıca ünlü futbolcuyu sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Haberlerin ardından Icardi'nin ortaya çıkan fotoğrafı hayranlarını endişelendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray camiasının sevgilisi Mauro Icardi, sadece futbol kariyeriyle değil özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Eşi Wanda Nara'yla çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi cephesinden haberler yine kötü...

Galatasaray camiasının sevgilisi Mauro Icardi, sadece futbol kariyeriyle değil özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Eşi Wanda Nara'yla çalkantılı bir ilişki yaşayan Icardi cephesinden haberler yine kötü...

Son zamanlarda gündeme Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımlarıyla gelen ikilinin paylaştığı fotoğraf ve videolarla özellikle Galatasaray taraftarını şaşırtmış ve tepki toplamıştı.

Son zamanlarda gündeme Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımlarıyla gelen ikilinin paylaştığı fotoğraf ve videolarla özellikle Galatasaray taraftarını şaşırtmış ve tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz gün Icardi'yi takipten çıkan Nara'nın bu hamlesi Arjantin basınında ortaya atılan boşanma iddialarını doğrular nitelikteydi.

Geçtiğimiz gün Icardi'yi takipten çıkan Nara'nın bu hamlesi Arjantin basınında ortaya atılan boşanma iddialarını doğrular nitelikteydi.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Ortaya çıkan haberlerin ardından Icardi'nin karısını hala takip ettiği fark edilmişti... Futbolcunun sosyal medyada yayılan bu görüntüsü ise sevenlerini üzdü.

Ortaya çıkan haberlerin ardından Icardi'nin karısını hala takip ettiği fark edilmişti... Futbolcunun sosyal medyada yayılan bu görüntüsü ise sevenlerini üzdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın