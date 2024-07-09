Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu'nun Bikinili Cesur Pozlarına Sosyal Medya Kullanıcılarından Beğeni Yağdı
Defne Samyeli'nin Kızı Derin Talu'nun Bikinili Cesur Pozlarına Sosyal Medya Kullanıcılarından Beğeni Yağdı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, geçtiğimiz yıl darp iddiaları nedeniyle Emircan Şahin'le yaşadığı ilişkisini bitirmişti. Yaza bomba gibi başlayan Talu şu sıralar sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.
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Televizyon sunucusu ve oyuncu Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Deren Talu ve Derin Talu, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yaparak ve özel hayatlarıyla sık sık dikkat çekiyorlar.
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Son zamanlarda müzik dünyasında önemli ilerlemeler kaydeden Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz yıl nisan ayında Emircan Şahin ile olan ilişkisini şiddet iddiaları sebebiyle noktalamış, bu olay basında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırmıştı.
Şu günlerde arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'da tatil yapan Derin Talu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yine ilgi odağı oluyor. Sıkı bir Instagram kullanıcısı olan Talu, tatilinden cesur kareleri takipçileriyle düzenli olarak paylaşıyor.
Instagram'da 236 bin takipçisi bulunan, paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağan Talu, özellikle tatilde çekilmiş fotoğrafları ve bikinili pozlarıyla sosyal medyada büyük bir ilgiyle karşılandı.
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