Çocuklarını Sosyal Medyanın Gözü Önünde Büyüten Özlem Öz'ün İki Yaşındaki Kızına Makyaj Yaptığı İddia Edildi
Çocuklarını Sosyal Medyanın Gözü Önünde Büyüten Özlem Öz'ün İki Yaşındaki Kızına Makyaj Yaptığı İddia Edildi
Magazinbak isimli sosyal medya hesabının yaptığı paylaşıma göre Özlem Öz kızının yüzündeki yara izini kapatmak için makyaj malzemesi kullandı. Detaylar içeriğimizde 👇
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Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından başlayan fenomen davası, günümüzün en çok komuşulan konularından biri olmayı sürdürüyor. Bu süreçte Özlem ve Tayyar Öz çifti, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sürekli gündemde kalmaya devam ediyor.
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19 Nisan'da dördüncü çocuklarını kucaklarına alan Tayyargiller, doğuma kadar her anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşmıştı. Hatta doğum öncesinde yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmişlerdi.
Üç kızı ve yeni kucağına aldığı oğlu ile ailesini giderek büyüten Öz çifti, zaman zaman çocuklarına olan davranışları, sürekli kayda aldıkları yaşantıları ile dillere düşüyor.
Dördüncü çocuğuna almasıyla paylaşımlarına son hızda devam eden Özlem Öz geçtiğimiz gün takipçilerinden birçok eleştiri aldı.
Magazinbak isimli Instagram hesabının haberine göre, sosyal medya fenomeni Özlem Öz, 2 yaşındaki kızı Mira'ya makyaj yaptı.
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Magazinbak'ın paylaştığı fotoğraflarda küçük kızın yara izinin belli olmadığı o görseller kısa sürede Öz'ün takipçilerinden tepki çekti.
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