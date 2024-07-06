40 Yıla Kadar Hapisleri İstendi: Dilan ve Engin Polat İçin Hazırlanan İddianamenin Detaylarına Ulaşıldı
40 Yıla Kadar Hapisleri İstendi: Dilan ve Engin Polat İçin Hazırlanan İddianamenin Detaylarına Ulaşıldı
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının kara para akladığı iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. GÜNAYDIN, savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan ceza miktarı ve suçlamaların detaylarına ulaştı.
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Sosyal medya üzerinde servetini ve gösterişli yaşamını sergileyen Dilan Polat, haftalarca hatta aylarca gündemde kalmış ardından, MASAK'ın radarına takıldıktan sonra hayatları altüst olan Dilan ve Engin Polat çifti, mal varlıklarına el konulmasının ardından kısa bir süre içinde gözaltına alınmıştı.
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Ünlü çift, kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklandı.O tarihten beri tutuklu olan Polat çiftinin avukatları, sürekli olarak içerideki durumlarını yeni açıklamalar yaparak kamuoyuna aktardı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 28 şüpheli için hazırladığı 75 sayfalık iddianamede, en kritik isimler olarak Dilan ve Engin Polat çiftini belirtti.
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre,Dilan ve Engin Polat'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme' suçundan 4 yıldan 8 yıla, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 9 yıldan 21 yıla,
'7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunun 'Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı şans oyunlarının internet yoluyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlama' bendinden 4 yıldan 6 yıla,
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'Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme' maddelerindeki suçları işledikleri gerekçesiyle 5 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 ayrı suçtan ayrı ayrı 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapislerini istedi.
Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme sürecinde olan iddianamenin değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. Mahkemenin yasal olarak 14 gün içinde iddianameyi değerlendireceği ve kabul etmesi durumunda, 5'i tutuklu toplam 28 şüphelinin yakın gelecekte yargılanmasına başlanacağı ifade edildi.
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