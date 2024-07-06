40 Yıla Kadar Hapisleri İstendi: Dilan ve Engin Polat İçin Hazırlanan İddianamenin Detaylarına Ulaşıldı

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının kara para akladığı iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. GÜNAYDIN, savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan ceza miktarı ve suçlamaların detaylarına ulaştı.