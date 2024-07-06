Ceza İçin Düzenlenen Saygı1 Konserinin Ardından Sagopa Kajmer İlk Defa Konuştu: "İlk Teklif Bana Geldi"

Ceza için düzenlenen 'Saygı1' konserinde aralarında Oğuzhan Uğur, Ozbi, Çakal, Candan Erçetin, Gazapizm gibi birçok ünlü isim rapçinin şarkılarını yorumlamış ve ortaya inanılmaz anlar çıkmıştı. Ceza ile arasındaki gerginlik bir türlü bitmeyen Sagopa Kajmer'in o konser hakkındaki yorumu ise olay yarattı!