Ceza İçin Düzenlenen Saygı1 Konserinin Ardından Sagopa Kajmer İlk Defa Konuştu: "İlk Teklif Bana Geldi"
Ceza İçin Düzenlenen Saygı1 Konserinin Ardından Sagopa Kajmer İlk Defa Konuştu: "İlk Teklif Bana Geldi"
Ceza için düzenlenen 'Saygı1' konserinde aralarında Oğuzhan Uğur, Ozbi, Çakal, Candan Erçetin, Gazapizm gibi birçok ünlü isim rapçinin şarkılarını yorumlamış ve ortaya inanılmaz anlar çıkmıştı. Ceza ile arasındaki gerginlik bir türlü bitmeyen Sagopa Kajmer'in o konser hakkındaki yorumu ise olay yarattı!
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Uzun süredir devam eden Sagopa Kajmer ve Ceza arasındaki anlaşmazlığı ve bitmeyen soğuk suları bilmeyen yoktur. İkili arasında zaman zaman medya üzerinden yapılan açıklamalar gündeme gelse de, aralarındaki gerilim hala geçmiş değil.
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Geçtiğimiz günlerde Ceza için düzenlenen Saygı1 konseri büyük ses getirmiş, Oğuzhan Uğur, Ozbi, Çakal, Candan Erçetin, Gazapizm gibi birbirinden ünlü isimler ünlü rapçinin şarkılarını kendi yorumla seslendirmişti.
Uzun yıllardır anlaşmazlık yaşayan ikilinin bir gün tamamen barışacağı umulurken, ortada dolaşan iddiaların dışında gerçek neden bir türlü açıklığa kavuşmamıştı. Fakat bunlara rağmen birçok rap dinleyicisinin ve sanatçının katıldığı bu gecede gözler Sagopa Kajmer'i de aramadan edememişti.
Saygı1 konserine katılmayan Sagopa etkinlikle ilgili ilk defa konuştu! Konser teklifinin ilk kendisine geldiğini söyleyen rapçi "İlk teklif bana geldi fakat öyle bir gece için daha yolum var benim. Şöyle bi 10 yıl sonra kabul ederim." ifadelerini kullandı.
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Ardından gelen tepkilere sessiz kalmadı👇
Sagopa'nın açıklaması sonrası ortalık yeniden karışacak gibi gözüküyor!
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