+18 İçerikleriyle Olay Olan Wanda Nara'nın Küvet Paylaşımında Icardi'nin Çıplaklığı Yürekleri Ağza Getirdi!
+18 İçerikleriyle Olay Olan Wanda Nara'nın Küvet Paylaşımında Icardi'nin Çıplaklığı Yürekleri Ağza Getirdi!
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Banyodaki oldukça özel görüntülerini kayda alan Wanda Nara'nın paylaşımı yürekleri ağza getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, hem sahalardaki başarısıyla hem de magazin manşetlerindeki olaylarla sıkça konuşulan bir isim haline geldi. Bunun nedeni elbette ki eşi Wanda Nara'yla olan ilişkisi ve sosyal medya paylaşımları!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik dünyasına adım atmasının ardından daha da ilgi odağı olmayı başaran Wanda Nara sosyal medya paylaşımlarıyla ve eşinin yorumlarıyla sık sık konuşuluyor.
Kliplerindeki dansları ve iddialı kıyafetleriyle yorum yağmuruna tutulan Galatasaray taraftarının 'yengesi', son zamanlarda +18 içerikleriyle gündemden düşmüyor.
Icardi'nin sevenleri yorumlarda sitem etmekten bıktı, Wanda Nara vazgeçmedi! Her paylaşımıyla yürekleri ağza getiren isim yine şoke etti.
Banyodan, hatta küvetin içerisinden çıplak paylaşım yapan isim kamerayı Icardi'ye çevirince ortaya bu görüntüler çıktı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Banyodaki oldukça özel görüntülerini kayda alan Wanda Nara'nın paylaşımı yürekleri ağza getirdi. İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın